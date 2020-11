Vakcína od Pfizer a BioNTech má účinnosť viac ako 90 %. Čo bude nasledovať, ak ju schvália?

Na vytvorení vakcíny neprestajne pracuje niekoľko vedeckých tímov. Okrem toho, vo vedeckých, ale aj v laických kruhoch sa diskutuje o tom, kedy bude vakcína k dispozícii, do akej miery bude účinná či o tom, ako bude vyzerať jej distribúcia.

Vakcína je účinná na viac ako 90 %

Už niekoľko mesiacov vedci intenzívne pracujú na vytvorení vakcíny, ktorá by zastavila šírenie koronavírusu. Ako informuje portál IFLScience, spoločností Pfizer a BioNTech posunuli ešte počas leta tohto roka vývoj vakcíny už do tretej fázy testovania. Analýza v tejto fáze výskumu ukázala, že vakcína je účinná na viac ako 90 %. Výskumu sa zúčastnilo 43 538 účastníkov z rôznych krajín, vrátane Nemecka, Turecka či Ameriky, pričom 38 955 dostalo začiatkom novembra už druhú dávku vakcíny.

Želaný stupeň ochrany pred koronavírusom bol u účastníkov dosiahnutý 28 dní po podaní prvej vakcíny, po podaní druhej sa dostavil už po týždni. Pfizer na svojej stránke dodáva, že u participantov, ktorým bola vakcína podaná, neboli badateľné žiadne vedľajšie príznaky, ktoré by boli dôvodom na obavy.

Ak sa podarí výskum dotiahnuť do konca, ku koncu tohto roka by bolo možné vyrobiť prvých 50 miliónov dávok vakcíny. Do konca roka 2021 by mohlo byť vyrobených 1,3 miliardy dávok. Finalizácia výskumu, po ktorej sa dozvieme definitívne výsledky, však môže trvať ešte niekoľko týždňov.

Čo bude nasledovať ďalej?

Aj keď sa môže zdať, že vývoj vakcíny trvá dlho a výskumy ešte nie sú finalizované, už v súčasnosti možno hovoriť o mimoriadnom úspechu. Ako bude vyzerať ďalší postup?

Ako informuje portál Business Insider, ďalším krokom je zhromažďovanie ďalších údajov. Následne musí vakcínu v urýchlenom procese schváliť Správa potravín a liečiv. Až potom môžu vakcínu dostať prví ľudia, aj keď vakcínu je potrebné podať dvakrát, 50 miliónov dávok preto vystačí pre 25 miliónov ľudí.

Medzi prvou a druhou dávkou vakcíny je potrebný časový rozostup, na druhú dávku sa čaká tri týždne. Ako prví dostanú vakcínu tí, ktorí patria do rizikových skupín, ako napríklad starší občania či ľudia pracujúci v zdravotníctve. Aj keď testovanie ešte nie je dokončené, už teraz si množstvo krajín objednalo milióny vakcín v nádeji, že tak ochránia svoje obyvateľstvo.

Avšak vyrobiť vakcínu nestačí. K tomu, aby bolo možné očkovanie ľuďom podávať, je potrebné zabezpečiť aj dostatočné množstvo ampuliek či striekačiek. Problém môže predstavovať aj fakt, že vakcínu je potrebné neustále udržiavať v prostredí s veľmi nízkou teplotou, čo môže skomplikovať prepravu vakcíny na potrebné miesta, píše portál CBS News.