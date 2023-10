Spoliehal sa na exit poll, stavil 23-tisíc a prehral: Takto tipovali Slováci vo voľbách, niektorí vyhrali aj 14-tisíc eur

Celkové vklady na sobotňajšie parlamentné voľby vo Fortune dosiahli takmer dva milióny eur. Stávkari najviac vsádzali na víťazstvo strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Najvyššia prijatá jednorázová stávka bola v hodnote viac ako 19-tisíc eur na príležitosť, že hnutie Progresívne Slovensko získa vo voľbách viac percent ako koalícia OĽaNO a priatelia. Stávkarka si tak prilepšila o 600 eur.

„Najviac sa stávkovalo na víťazstvo Smeru-SD, najvyššie stávky mali hodnotu takmer osemtisíc eur. Celkovo stávkarov lákala najviac práve táto strana a medzi politikmi viedol Robert Fico (Smer-SD),“ priblížil Tarek Yacoob z oddelenia bookmakingu Fortuny.

Po Smere-SD bolo najviac stávok uzatvorených na výhru koalície OĽaNO a priatelia. Mnoho voličov si na jej úspech vsadilo za dvetisíc eur. „Dokonca, aj po zverejnení exit pollov a postupnom pribúdaní spočítaných volebných okrskov sa stále našli klienti, ktorí verili vo výhru,“ uviedol expert Fortuny.

Yacoob ďalej objasnil, že po zverejnení exit pollov začalo pribúdať veľké množstvo tiketov na víťazstvo hnutia Progresívne Slovensko (PS). „Jeden klient po zverejnení exit pollu na TV Markíza stavil vyše 23-tisíc eur na výhru PS. Iný zas na to, že PS bude mať viac ako 18,01 percent. Obe stávky boli napokon neúspešné,“ dodal Yacoob.

Tipéri neverili Republike

Prekvapením predčasných parlamentných volieb bol neúspech hnutia Republika. Tá získala 4,75 percent hlasov a neprebojovala sa do parlamentu. Prehľad stávok vo Fortune ukázal, že Republike neverili ani tipéri. „Stávkar si ešte začiatkom augusta stavil 18-tisíc eur na to, že Republika bude mať menej ako 8,51 percent. Vyhral až 14-tisíc eur. Iný stávkar si zas pri kurze 6,21 stavil za sto eur na to, že nepresiahne hranicu piatich percent. Prilepšil si tak o 521 eur,“ informoval Yacoob.