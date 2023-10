Kňazi sa nemôžu stať sudcami, ktorí len vylučujú. Pápež František navrhuje požehnanie pre zväzky osôb rovnakého pohlavia

Podľa pápeža Františka by mohli existovať spôsoby, ako požehnať zväzky osôb rovnakého pohlavia. Takéto požehnania by sa však nemali zamieňať so sviatostným manželstvom. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Vatikán v pondelok zverejnil list, ktorý František ešte v júli napísal piatim konzervatívnym kardinálom, od ktorých dostal zoznam piatich otázok, tzv. dubií. Vyzvali ho, aby potvrdil cirkevné učenie o homosexualite pred blížiacou sa synodou, na ktorej sa bude hovoriť o množstve tém vrátane postoja k LGBTQ+ veriacim. Ani jeden z pätice kardinálov sa na nej nezúčastní.

Františkova odpoveď kardinálom sa považuje za obrat od súčasného oficiálneho stanoviska Vatikánu. Vo vysvetľujúcej poznámke v roku 2021 Kongregácia pre náuku viery uviedla, že cirkev nemôže žehnať zväzky homosexuálov, pretože „Boh nemôže žehnať hriech“.

Kňazi sa nemôžu stať sudcami

František v novom liste zopakoval, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou. Ale v odpovedi na otázku kardinálov o homosexuálnych zväzkoch a požehnaniach povedal, že „pastoračná láska“ si vyžaduje trpezlivosť a pochopenie. Kňazi sa nemôžu stať sudcami, „ktorí len popierajú, odmietajú a vylučujú“.

„Z tohto dôvodu musí pastoračná obozretnosť primerane rozlíšiť, či existujú formy požehnania, ktoré požaduje jedna alebo viacero osôb, ktoré neprenášajú mylnú predstavu o manželstve,“ napísal.

„Pretože keď sa žiada o požehnanie, je to vyjadrenie prosby o pomoc od Boha, prosby, aby sme mohli žiť lepšie, dôvery v Otca, ktorý nám môže pomôcť žiť lepšie.“

Poznamenal, že existujú situácie, ktoré sú objektívne „morálne neprijateľné“. František dodal, že nie je potrebné, aby diecézy alebo biskupské konferencie premenili takúto pastoračnú charitu na pevné normy alebo protokoly, pričom problém by sa mohol riešiť od prípadu k prípadu, „pretože život cirkvi beží kanálmi mimo noriem“.

Piati kardináli svoj list zverejnili dva dni pred začiatkom trojtýždňovej synody vo Vatikáne. Walter Brandmüller z Nemecka, Raymond Burke zo Spojených štátov, Juan Sandoval z Mexika, Robert Sarah z Guiney a Joseph Zen z Hongkongu patria medzi najhlasnejších Františkových kritikov.

Kardináli jeho odpoveď nezverejnili a zjavne ju považovali za natoľko neuspokojivú, že preformulovali svojich päť otázok, znova mu ich predložili a požiadali, aby jednoducho odpovedal áno alebo nie. Keď to neurobil, kardináli sa rozhodli otázky zverejniť a vydať „upozornenie“ veriacim.

Vatikánsky úrad pre doktrínu viery zverejnil pápežovu odpoveď o niekoľko hodín neskôr, aj keď bez úvodnej časti, v ktorej kardinálov vyzval, aby sa synody nebáli.

Synoda potrvá do 29. októbra a tematicky sa zameria na vysviacku žien, požehnávanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia či na iné témy súčasnosti. O návrhoch budú hlasovať účastníci synody vrátane cirkevných hodnostárov a laikov a po prvý raz aj ženy.

Diskusie sa opäť obnovia v októbri 2024 a neskôr by mal nasledovať príslušný pápežský dokument.