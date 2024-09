Speváčka Selena Gomez zareagovala na poznámky na jej neplodnosť. Ľuďom posiela obdivuhodný odkaz

Herečka si servítku pred ústa rozhodne nedáva. Jej reakcia na každého, kto ju označil za obeť a vyjadril ľútosť, že zo zdravotných dôvodov nemôže mať vlastné deti, je jednoznačná. Selena Gomez sa k tomu vyjadrila vo videu na sociálnej sieti X, ako píše portál Page Six.

Len nedávno slávna herečka a speváčka priznala bolestivú pravdu o tom, že na tom nie je zdravotne dobre, čo negatívne vplýva na možnosť mať niekedy vlastné deti. Hoci by táto správa nikoho nepotešila, Selena ide ďalej, pričom naznačila, že je otvorená adopcii a náhradnému materstvu.

Známa hviezda sa zúčastnila na podujatí „Ženy vo filme”, kde prehovorila: „Povedať ľuďom, že potrebujete pomoc, to nie je hanba.“ Ďalej pokračovala: „Áno, povedala som, že nemôžem vynosiť dieťa. Áno, zdieľala som, že mám bipolárnu poruchu. Kašlem na to. Toto je môj život. To som ja.“

Selena Gomez speaks at the Women in Film dinner:

“So yeah I shared that I can’t carry a child. Yeah I shared I have bipolar. F*CK OFF! That’s what my life is. That’s who I am. Screw anyone who tells you you’re a victim. You’re a survivor in my book.” pic.twitter.com/ANdGUXqpDL

