Obľúbená speváčka Selena Gomez prekvapila mnohých ľudí. Toto je skutočný dôvod, prečo nemôže mať deti

Americká herečka a speváčka Selena Gomez oznámila tento týždeň v jednom emotívnom rozhovore pre Vanity Fair dôvod, prečo si nemôže založiť vlastnú rodinu. Odhalenie prichádza po tom, ako prvýkrát otvorene prehovorila o adopcii. Fanúšikovia boli prekvapení, že je adopcii naklonená a zároveň nechápali, čo sa deje.

Selena už niekoľko mesiacov randí s producentom Bennym Blancom, pričom sa novým vzťahom pochválila verejnosti začiatkom tohto roka. Zdá sa, že prežíva veľmi pekné obdobie vo svojom živote, ako píše portál Tyla. „Nikdy som nebola taká milovaná,“ priznala sa 32-ročná Selena a pokračuje: „Je svetlom v mojom živote. Je to môj najlepší priateľ. Rada sa mu so všetkým zdôverujem.“

Prečo je naklonená adopcii?

Ďalej poznamenala, že ešte predtým, ako sa stretla s hudobníkom a zároveň budúcim priateľom, si stanovila určité ciele. Dúfala, že ich splní do svojich 35. narodenín, pričom jeden z nich sa sústredil na materstvo.

„Predtým, ako som spoznala svojho priateľa, som bola päť rokov slobodná, s výnimkou pár rande s mužmi,“ zaspomínala si známa speváčka. „Opýtala som sa potom samej seba: čo je pre mňa najdôležitejšie? Rodina.“ Už v minulosti sa speváčka zmienila o možnosti adopcie, aj keď sa rozhodla neuvádzať podrobnosti o dôvodoch.

V rozhovore pre tlač na jednom podujatí hviezda vysvetlila: „Keďže som bola dlhšie obdobie sama, zvykla som si na to. Veľa ľudí sa však bojí samoty a hoci prvé dva roky to bolo podobne aj u mňa, potom som to prijala.“ Následne dodala: „Potom som si dala plán, ktorý som chcela dosiahnuť v 35 rokoch, keby som nikoho nestretla,“ poznamenala smelo Selena, čím naznačuje, prečo začala premýšľať nad adopciou.