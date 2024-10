Speváčka Lucie Bíla prezradila, či sa fanúšikovia dočkajú svadby. Takto to vidí, keď ide o jej budúcnosť s Radkom

Hoci je medzi nimi väčší vekový rozdiel, ich láske to nikdy nestálo v ceste. O tom, že dvojica je spolu šťastná, svedčia neustále príspevky na sociálnych sieťach, ale aj to, že speváčku jej partner chodí podporovať na vystúpenia. Len nedávno ju napríklad prekvapil obrovskou kyticou kvetov.

Ako píše portál eXtra.cz, sú to roky, odkedy sa dala speváčka Lucie Bíla dokopy s Radkom Filipim. Ich láska kvitne už od roku 2015 a pár neustále pridáva zamilované fotografie na sociálne siete, ukazujúc, že ich vzájomné puto stále pretrváva aj napriek vekovému rozdielu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Bílá (@luciebila)

Chystá sa vydávať?

Lucie bola začiatkom septembra svedkyňou na svadbe svojej kolegyne Markéty Poulíčkovej. Pri tejto príležitosti portál eXtra zisťoval, ako to so svadbou vidí Lucie a či sa aj ona nechystá obliecť si biele svadobné šaty. „Ja zažívam také nádherné obdobie, že to nechcem ničím zakríknuť,“ reagovala speváčka.

Nedávno pritom dostala otázku na svadbu aj od portálu Ahaonline.cz. „Svojho partnera naozaj milujem a sme spolu šťastní. Ale sme spolu len osem rokov, takže sa neponáhľajme,“ odpovedala vtedy so smiechom Bíla.

Zatajila zásnuby