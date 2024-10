Speváčka Helena Vondráčková si zaspomínala na trapas, z ktorého pôjdete do kolien. Toto chcelo odvahu

Speváčka Helena Vondráčková s úprimnosťou nikdy nemala problém. Nedávno sa napríklad podelila o tajomstvo jej nekončiacej energie a priznala, čo robí, že je vo svojom veku stále taká vitálna a energická.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sme vás informovali v článku, 77-ročná speváčka je vo veku, kedy sa vie ohliadnuť za svojím životom a zhodnotiť, čo v ňom ľutuje a na čo je naopak hrdá. V živote pritom ľutuje len jednu vec, a to, že nikdy nemala deti. Napriek tomu má v živote veselo, o čom svedčí aj jej priznanie vo Fun Radiu.

Vymýšľala si slová

Speváčka prijala pozvanie do Fun Radia, kde ju vyspovedali Adela Vinczeová so Sajfom. Najprv však začali štatistikami. Vondráčková totiž za svoju kariéru stihla naspievať 1 700 piesní a na konte má takmer 100 vydaných albumov. Speváčka je pritom už 60 rokov na scéne, a tak nie div, že si nie všetky skladby pamätá naspamäť dodnes.

Vondráčková vysvetlila, že vždy na koncerty vyberie niekoľko skladieb a tie si zopakuje. Repertoár sa pritom snaží obmieňať, no ako sa ukázalo, niekedy je to viac na škodu, ako na úžitok. Speváčka si so smiechom zaspomínala na svoje vystúpenie v Spišskej Novej Vsi.

„To bolo tak, že som mala pripravený playlist a náhle som sa dozvedela, že by bolo treba ešte dve piesne pridať, že by to možno bolo krátke. Takže som tam proste vsunula dve veci, ktoré zas až tak teraz v poslednej dobe často nespievam, ale preletela som si ich v hlave a hovorím áno, áno, to je dobré, viem. A nemala som tam čítačku,“ vysvetlila speváčka okolnosti bizarného incidentu, ktorý vyriešila originálnym spôsobom.

Vondráčková totiž rýchlo zistila, že vybrať piesne, ktoré už dlho nespievala, bol zlý nápad. „Blížila sa predohra a ja som nevedela, ako to začína. No takže som odspievala len refrény, a to ostatné bola svahilčina. Ja ani sama neviem, čo som tam brblala,“ prezradila speváčka. Mimo refrén si totiž vymýšľala slová a mrmlala ich tak, aby nebolo rozumieť, čo hovorí, hlavne že to znelo česky.

Nebolo to pritom prvýkrát, čo sa jej niečo také stalo. Vondráčková totiž spomenula ešte jeden trápny incident, ktorý bol podľa nej ešte horší ako tento.

Skončilo to smiechom