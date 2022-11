Speváčka Doja Cat si vystrelila z Elona Muska a jeho nového pravidla na Twitteri: Nazvala sa Elonom a pridala jeho fotku

Popri všetkých kontroverziách, ktoré sa v uplynulých dňoch okolo sociálnej siete Twitter udiali, si z Elona Muska, ktorý ho nedávno kúpil, vystrelila známa americká speváčka a raperka Doja Cat.

Doja Cat si pred pár dňami zmenila meno na Twitteri a nazvala sa „Christmas“, teda Vianoce. Medzitým ale na sociálnej sieti nastali zmeny a ako vysvetľuje Insider, jedna z nich sa týkala práve prezývok pri overejných účtoch. Aby sa zabránilo odcudzeniu ich identity, overený užívatelia si ich podľa nej nesmú meniť.

V tomto prípade by však už Doja Cat musela zostať Vianocami nastálo. A to nechcela. Uverejnila teda tweet, v ktorom označila priamo miliardára Elona Muska s prosbou. „Nechcem sa volať Vianoce navždy, prosím vás Elon Musk. pomôžte mi, urobila som chybu,“ napísala.

„Pracujem na tom!“ Odpovedal jej Elon Musk a neskôr jej oznámil, že už si meno môže zmeniť.

elon musk to doja cat „you should be able to change your name now“ *doja cat changes name to elon musk* thank u pic.twitter.com/gcnGUGgAWB

— aww yea its dat boi! (@TrillinDaGame) November 11, 2022