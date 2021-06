Španielsko zaradilo Slovensko na zoznam zelených krajín. Nepotrebujete test, nečaká vás ani karanténa

Španielsko už nepovažuje Slovensko za štát s vysokým rizikom nákazy v súvislosti s ochorením COVID-19. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Pripomína, že zoznam sa aktualizuje každých sedem dní, preto treba v prípade cesty na začiatku týždňa sledovať aktualizáciu.

“Zároveň odporúčame zistiť si vopred u leteckej spoločnosti podmienky nástupu do lietadla. Niektoré letecké spoločnosti od cestujúcich na vstup na palubu vyžadujú testy, a to aj v prípade, že to na vstup do Španielska od občanov SR aktuálne krajina nevyžaduje,” uviedlo ministerstvo na svojom webe.

Pri vstupe do Španielska letecky alebo po mori je potrebné predložiť vyplnený sanitárny formulár. Formulár je v štyroch jazykových mutáciách (anglicky, španielsky, nemecky a francúzsky) možné vyplniť aj pomocou aplikácie v mobilnom telefóne. Cestujúci získa po odoslaní formulára QR kód, ktorý je potrebný počas kontroly a na to, aby mohol cestujúci pokračovať v ceste v rámci krajiny. „Cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia okrem kontroly dokumentácie merajú teplotu pomocou termovíznych kamier (nemá byť vyššia ako 37,5 stupňa Celzia) a vykonáva sa i vizuálna kontrola prichádzajúcich,“ uzatvára rezort diplomacie.

Cestujte do bezpečných krajín

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prosí Slovákov, aby v prípade, že počas letných dovoleniek vycestujú do zahraničia, smerovali do bezpečných krajín. V záujme ochrany pred treťou vlnou pandémie nového koronavírusu občanov Slovenska rezort vyzýva, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Na otázku TASR, ako sa MZ SR pripravuje na prípadnú ďalšiu vlnu ochorenia, hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová reagovala, že priebežne realizujú mnohé kroky. “Je to napríklad monitoring spodných vôd, rozšírenie kapacít na sekvenovanie a PCR testovanie, posilnenie kapacít trasovania,” uviedla.

Dodala tiež, že uvažujú o zriadení veľkého call centra, ktoré by pomáhalo Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a masívne trasovalo ľudí bez toho, aby museli vyťažovať všetkých pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, prípadne vojakov a ďalšie skupiny ľudí.