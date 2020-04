Španielske tímy v Miláne a v Liverpoole. Futbal mohol posilniť pandémiu, teória zaujala aj britskú vládu

Je zrejmé, že o rozsahu a rýchlosti šírenia nového koronavírusu počas aktuálnej pandémie budú odborníci viesť dialógy ešte celé roky. Príčina určite nie je jednoduchá, rozsah pandémie v Európe dozaista spôsobilo hneď niekoľko faktorov. Jedným z nich však mohol byť aj futbal. Spomeniete si ešte na posledné veľké športové udalosti pred prepuknutím nákazy? V Paríži sa hralo pred prázdnymi tribúnami, z čiastočne uzavretého Madridu však do Anglicka prišlo viac ako 3 000 Španielov.

Na osemfinálový zápas Ligy majstrov budú v Liverpoole zrejme ešte dlho spomínať. Zo športovej stránky preto, že domácu ligu geniálne hrajúci Liverpool v európskej súťaži na domácej pôde Athleticu Madrid po predĺžení podľahol a z Ligy Majstrov definitívne vypadol. Zápas, ktorý sa odohral 11. marca na plnom štadióne Anfield sa však bude zrejme spomínať aj pri písaní histórie aktuálnej pandémie. Ako informuje britský The Guardian, vládni odborníci chcú preskúmať vplyv zápasu na rozšírenie koronavírusu na Britských ostrovoch.

Dva odlišné zápasy v rovnaký deň

Posledné zápasy európskych futbalových súťaží, ktoré sa pred prijatím prísnych opatrení stihli odohrať, mali zvláštnu atmosféru. Mnohé sa hrali bez divákov, mnohé sprevádzali vyjadrenia o tom, že by sa mali celkom zrušiť, mnohé sa hrali pred vypredanými štadiónmi. Jedným z nich bol aj zápas v Liverpoole, kam okrem hráčov Athletico Madrid pricestovalo aj približne 3 000 španielskych fanúšikov. S odstupom času sa predstavitelia mesta Liverpool zhodujú v tom, že zápas mal byť zrušený, starosta Madridu zas ľutuje svoje rozhodnutie povoliť fanúšikom vycestovať na zápas zo španielskej metropoly, v ktorej už v tom čase platili určité preventívne opatrenia. V rovnaký deň sa hralo aj v Paríži. PSG s Dortmundom však osemfinále odohrali bez divákov.

Z Bergama a Valencie do Milána

Už pred niekoľkými týždňami pritom existovali hypotézy o tom, že práve zápasy Ligy majstrov a Európskej ligy mohli v Európe výrazne posilniť šírenie nového koronavírusu. Ešte v druhej polovici februára sa podľa amerického Forbes vydalo približne 40 000 fanúšikov Atalanty Bergamo do Milána, kde sa ich klub stretol so španielskou Valenciou. Onedlho bol región na severe Talianska epicentrom európskej epidémie. V Miláne bolo aj množstvo španielskych fanúšikov. Krajina na Pyrenejskom polostrove sa stala po Taliansku koronavírusom druhou najviac a najrýchlejšie zasiahnutou krajinou. Mimochodom, ako pripomína USA Today, ochorenie COVID-19 bolo preukázané aj u tretiny futbalového tímu z Valencie.

„Zaujímavá hypotéza“

V Liverpoole ochoreniu COVID-19 podľahlo od začiatku pandémie už takmer 250 ľudí. Na pondelkovej tlačovej konferencii na Downing Street sa na adresu spomínaného futbalového zápasu s Athletico Madrid vyjadrila aj Angela McLean, ktorá je vedeckou poradkyňou vlády Borisa Johnsona. Súvislosť medzi epidemiologickou situáciou v Liverpoole a v Madride v spojitosti so zápasom považuje za zaujímavú hypotézu a tvrdí, že by vplyv športového podujatia pred naplnenými tribúnami mali odborníci preskúmať.

Pandémia koronavírusu zrejme zmení mnohé aspekty našich každodenných životov, nevynímajúc športové udalosti. Smútok Liverpoolu z chyby, ktorej sa dopustil povolením zápasu Ligy Majstrov znásobuje prehra v európskej súťaži a aj fakt, že titul v domácej súťaži, za ktorým mali „The Reds“ našliapnuté po troch desaťročiach je opäť ohrozený. Anglická Premier League by sa však mohla dohrať v špeciálnom režime bez divákov, rovnako ako celoeurópske súťaže. Liga majstrov by sa podľa zatiaľ nepotvrdených informácií mohla dohrať v auguste. Poučení chybami to však bude pred prázdnymi tribúnami.