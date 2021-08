Sopka, tajomné jaskyne či zázračné kvety: Talianske ostrovy sú podľa miestnych rajom pre plodnosť

Talianska príroda, gastronómia či vo všeobecnosti kultúra je pre ľudí z celého sveta vždy obrovským lákadlom. Na juhu krajiny sa však nachádzajú ostrovy, ktoré majú podľa slov domácich magickú energiu a návštevníci ich vyhľadávajú za jedným konkrétnym účelom.

Vybrať si dovolenkovú destináciu v Taliansku je samo o sebe veľmi náročné. Na výber sú miesta dýchajúce históriou, módou či gastronómiou. Okrem všetkého známeho je však možnosť zvoliť si aj priestor, kde doprajete kompletný relax vášmu fyzickému potešeniu.

O magickom mieste, ktoré je vo svete ospevované ako miesto vysokej plodnosti, sa písalo aj v CNN. Stromboli a Filicudi sú dva krásne ostrovy na sicílskom súostroví. Okrem nádhernej panenskej prírody a pokoju ich ľudia vyzdvihujú aj z ďalšieho dôvodu. Niektorí totiž veria, že majú magické a afrodiziakálne sily, ideálne pre tých, ktorí hľadajú čaro a extázu vášnivých chvíľ a divokých nocí.

Ostrovy sú známe aj ako “atoly plodnosti”. Miestni obyvatelia tvrdia, že tieto dva ostrovy sa stali doslova “pútnymi miestami za sexom”, kvôli ich očividnej schopnosti zvyšovať libida. Lokálni obyvatelia romantických ostrovov tiež tvrdia, že relaxačné prostredie povzbudzuje páry v sexuálnych experimentoch. Nie je však jasné ani potvrdné, že tomu tak naozaj je.

Povrch oboch ostrovov tvoria teplé termálne pramene, veľkolepé stopy po lávovom prúde, zaujímavé jaskyne a tajomné kvety sú podľa zdroja informácii primárnymi budičmi vášnivých myšlienok. Podľa správy z CNN sa na ostrov ženú novomanželské páry z celého sveta priamo za účelom splodiť potomka.

Stromboli, jedna z najaktívnejších sopiek na svete, je údajne najafrodiziakom ostrovov. Približne každých 15 minút dochádza k erupciám s dymivými výbuchmi delovej gule, pri ktorých sa dunie v zemi a búši srdce. Tryskovo čierna scenéria je v kontraste k priesvitnej akvamarínovej vode a sérii bielych domov, ktoré vedú z ostrovného prístavu na osamelé pláže.

Vzhľadom na popularitu ostrovov sa dokonca začali organizovať nočné výlety loďou, ktoré návštevníkom umožňujú obdivovať lávový ohňostroj pod hviezdnou oblohou. „Je to veľmi zmyselné miesto, ostrov ohňa a vášne,“ hovorí Maria Puglisi, miestna obchodníčka s vínom. „Neustále vibrácie vo svojom vnútri môžeš cítiť vždy, keď vrchol vyvrcholí. Je to, ako keby sopka explodovala vo vašom tele. Je to silné afrodiziakálne ťahanie,” pokračovala Puglisi.

Mnoho ľudí, ktorí sa vydajú na osemhodinový trek až ku kráteru, sa podľa spovedí miestnych i turistov rado vyzlečie, a ľahne si s bruchom na chvejúcu sa pôdu, aby precítili moment, ako im erupcie a vibrácie prechádzajú telom. Je to vraj orgazmický zážitok, rituál, ktorý má rozpáliť ideu o vášnivom sexe. Teplo a sopečný rytmus sa podľa slov znalcov dostanú do krvi a spustia vo vzduchu túto sexuálnu atmosféru.

Ostrov je tiež domovom nezvyčajnej rastliny, ktorá údajne v noci uvoľňuje hypnotickú vôňu, ktorá zvyšuje libido a verí, že pomáha párom pri počatí. „Hovorí sa mu cestrum nocturnum a jeho zeleno-biele kvety kvitnú, len keď zapadá slnko,“ hovorí Luisa Paduano, majiteľka tamojšej reštaurácie.

Na ostrove Filicudi medzi prírodné prvky začínajúce vášnivé nápady patria aj morské komíny a osamelé jaskyne. V nich sa vraj často nachádzajú páry, ktoré ako zámienku použijú príbeh o úkryte sa pred slnkom, no ich cieľ v magických morských útvaroch je prirodzene iný.