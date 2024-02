Šokujúco zaplatíte iba 13 eur: Len 30 minút od našich hraníc si užijete tie naj termálne kúpele až so 40 °C vodou

Kúpanie a aktivity s ním spojené patria celoročne medzi vyhľadávané zážitky. Počas leta mnohí radi cestujú k moru, alebo si užívajú radovánky pri slovenských jazerách, ktorých tu máme neúrekom. A toto chladnejšie počasie praje termálnej vode. Kúpanie v horúcej vode pod holým nebom si aj u nás môžete užiť úplne zadarmo, kde, dozviete sa v našom článku. Ak ale väčšmi obľubujete akvaparky a termálne kúpele, máme pre vás ďalší tip, ktorý navyše nemusí zruinovať vaše peňaženky.

V článku sa dozviete aj: ako blízko od Slovenska sa toto miesto nachádza;

koľko stojí vstupné;

čo si tu môžete užiť;

aké veci ľudia najviac hejtujú;

prečo by sa sem niektorí už nikdy nevrátili.

Tretie najobľúbenejšie termálne kúpele v Poľsku

Náš severný sused ponúka množstvo atrakcií, ktoré lákajú aj Slovákov a v mnohých prípadoch dokonca za prekvapivo nízke ceny. Medzi ne patria aj termálne kúpele a viaceré z nich máme doslova a do písmena len na skok od našich hraníc. TripAdvisor uvádza, že najlepšie z celého Poľska podľa hodnotení návštevníkov sa nachádzajú v obci Chochołów, vzdialenej len 6 minút od našej pohraničnej obce Suchá Hora. Nedávno sme sa ich vybrali navštíviť a či to stojí za to, sa dozviete v našej reportáži.

Druhé miesto obsadili Termy Zakopiańskie a top 3 najobľúbenejších termálnych kúpeľov uzatvára akvapark Gorący Potok, nachádzajúci sa v obci Szaflary, asi 20 minút autom od Zakopaného. A skvelou správou pre Slovákov je, že ich máme skutočne len „za rohom“.

Sú bližšie, než by sa vám mohlo zdať

Z našej pohraničnej obce Suchá Hora ste tu autom približne za 35 minút. Rovnako sem trvá cesta z Tatranskej Javoriny. Takže predovšetkým, ak pochádzate z Oravy a severu Slovenska, môžete si sem kedykoľvek odbehnúť aj na otočku a nemusíte riešiť ubytovanie, ktoré by vás stálo ďalšie peniaze naviac.

Za približne hodinu ste v tomto termálnom akvaparku z Tvrdošína, Námestova, ale aj zo Ždiaru. No Poľsko je dostupnou destináciou, nech už pochádzate z ktoréhokoľvek kúta našej krajiny. Lákadlom sú aj príjemné ceny.

Jacuzzi pod holým nebom a voda dosahujúca až 40 °C

Akvapark ponúka návštevníkom geotermálnu liečivú vodu, ktorá je zdraviu prospešná v rôznych smeroch. Spomeňme napríklad ochorenia pokožky, srdcovo-cievne ochorenia a mnoho ďalších. Pomáha napríklad aj znižovať stres a ruku na srdce, práve to mnohí v tomto uponáhľanom svete potrebujeme.

Teplota vody vo vonkajších termálnych bazénoch dosahuje 34- až 40 °C. Užiť si tu môžete napríklad jacuzzi pod holým nebom, ale napríklad aj horúcu divokú rieku. Celkovo areál ponúka až 21 bazénov, v ktorých čaká zábava aj tých najmenších. Takže nech sa sem už vyberiete s rodinou či priateľmi, máte veľa možností vyžitia.

Ceny vstupného prekvapia