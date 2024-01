Len 6 minút od našich hraníc sme navštívili najlepšie termálne kúpele: Zaplatili sme iba pár eur, jedna vec nás sklamala

Len pár minút od našich hraníc sa nachádzajú termálne kúpele Chochowskie Termy, ktoré sú podľa rebríčka TripAdvisor najlepšími v celom šírom Poľsku. Preto je skvelé, že ich máme hneď „za rohom“. No skutočne ich stojí za to navštíviť? Mnohé recenzie návštevníkov sú viac než pozitívne, ale našli sa aj niektoré, ktoré tomuto miesto niekoľko vecí vyčítali. Vybrali sme sa zistiť, ako je to naozaj.

V článku sa dozviete aj: kde sa „najbližšie termálne kúpele za našimi hranicami“ nachádzajú a ako sa sem dostanete;

čo nás najviac prekvapilo;

z čoho sme boli sklamaní;

ako získať lacný vstup len za pár eur;

či sa sem oplatí ísť.

Hádam najbližšie termálne kúpele za našimi hranicami

Chocholowskie termy sú najväčšími termálnymi kúpeľmi v Poľsku. Nachádzajú sa vo vzdialenosti len 6 minút autom z našej pohraničnej obce Suchá Hora, z ktorej sa rýchlo dostanete priamo do poľskej obce Chocholow, ktorá na prvý pohľad zaujme svojou drevenou architektúrou. A sídlia tu aj spomínané kúpele.

Ak bývate na Orave, je veľmi pravdepodobné, že toto miesto už aj dobre poznáte. Z Trstenej ste tu už za príjemných 40 minút strávených v aute, len o pár minút dlhšie trvá cesta z Tvrdošína a z Dolného Kubína približne hodinu a 17 minút. Pod dve hodiny ste tu napríklad z Liptovského Mikuláša, Ružomberka či Kežmarku.

Okrem vnútorných bazénov s horúcou vodou ponúkajú aj niekoľko pod holým nebom. A tie sú v tomto zimnom období zážitkom samým o sebe. Konkrétne sa nachádzajú na dvoch poschodiach a v jednom z nich si dokonca užijete služby baru, v ktorom si môžete dať nejaký ten drink. A ak budete mať šťastie na počasie, môžete sŕkať s výhľadom priamo na Tatry. Poďme však pekne po poriadku.

Prekvapení bolo viac než dosť

Aby sme zistili, ako to tu vyzerá s kapacitou počas bežných pracovných dní, kúpele sme navštívili v utorok 12. decembra a prišli krátko po otvorení.

Po vstupe sme sa rozhodli preskúmať bazény s horúcou vodou, ktorá dosahuje okolo 36 °C. Napriek tomu, že sa termálne kúpele postupne plnili, v žiadnom bazéne sme sa netlačili a mali dostatok priestoru, čo nás prekvapilo, keďže recenzie hovorili niečo iné. Niekoľkokrát sme mali dokonca napríklad jacuzzi len sami pre seba.

Vo vnútornej a vo vonkajšej časti sa nachádza množstvo bazénov a atrakcií pre deti a areál ponúka tri tobogany. Jeden z nich poteší milovníkov adrenalínu a ďalší ukrýva prekvapenie, o ktorom sme netušili a zostali sme pozitívne zaskočení. Preto ak obľubujete takúto zábavu a chystáte sa sem, viac si o nich nezisťujte.

Nenudili sme sa

Najväčším lákadlom pre nás však boli termálne bazény pod holým nebom a s výhľadom na zasnežené hory. Ak sa obávate, či vám náhodou pri takomto kúpaní nebude zima, horúca voda bola aspoň pre nás dostačujúcou, aj keď boli vonku nízke teploty. Tieto bazény ponúkali okrem už spomínaného baru priamo v jednom z nich aj rôzne atrakcie, ako napríklad divokú rieku. Do vonkajšieho bazéna na vyššom poschodí sa dostanete priamo zvnútra, no do spodného musíte najprv vyjsť von, urobiť pár krokov a vstúpiť dnu.

Ešte predtým si všimnite vo vnútri na pravej a ľavej strane dve časti, v ktorých sa nachádza takzvaná liečebná sezóna. Naľavo konkrétne nájdete niekoľko sudov so sírovou termálnou vodou. Oproti zas soľný bazén.

Jedna vec nás ale sklamala