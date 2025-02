Šokujúce slová Adely Vinczeovej o sebaláske: Vyšla s pravdou von, že sa často necíti byť pekná

Slávna moderátorka je profesionálkou vo všetkých smeroch. Možno ju považovať za veľmi inšpiratívnu ženu, ktorá si stojí za svojimi názormi a vie sa vyjadriť k akejkoľvek téme. Mamička adoptívneho syna je úspešná v práci, no darí sa jej aj v súkromí. Uvedomuje si však dôležitosť lásky, ktorú nesmeruje len na svojho manžela a syna, ale aj na seba, hoci má i slabé chvíľky.

Nie je na tom nič zlé, ak sa žena občas necíti vo svojej koži. Stáva sa, že sa niekedy necíti byť krásna, ale aj o tom to je. Podľa Adely Vinczeovej, ktorá bola hostkou v podcaste BreakTheRules s Nikou Vujusić, sa hlavne netreba do ničoho nútiť. „Ja si o sebe často nemyslím, že som pekná, nebudem samú seba presviedčať o tom, že som krásna, to je také znásilňovanie osobného „mentálu“, ktoré nás ešte viac unaví, lebo ty v hĺbke duše vieš, že sa klameš,“ uviedla moderátorka.

Zároveň pokračovala, že ak sa vám nepáči to, akú máte celulitídu, to neznamená, že sa nemôžete mať rady také, aké ste. Stačí len zvoľniť a nebyť na seba prísna. „Ľudia majú pocit, že sebaláska je vlastne sebaklam, že som úžasná, som krásna, ale jednoducho niekedy nie som krásna… Skôr tu lásku k sebe kultivovať v tom, ako by sme ju mohli kultivovať k ostatným a nedávať si toľko podmienok,“ povedala na rovinu Adela.

Ako súvisí vyrovnanosť s hejtmi?

Podľa jej slov, ak sa človek stretáva s hejtmi, môže to znamenať, že nie je vyrovnaný sám so sebou. „Keď to so sebou budeš mať vyrovnané, tak aj tie hejty zmiznú, nebudú, lebo tie hejty nám v podstate často slúžia na to, aby nás dotlačili k tomu, aby sme sa so sebou vyrovnali. Oni sú veľkými trénermi, nie sú tu náhodou,“ uviedla Adela, podľa ktorej nikto nie je zlý. Ľudia sú len smutní a majú traumy.

Mamička Maxíka to vníma aj u seba. Isté témy, pre ktoré ju mnohí kritizovali a rozoberali, jednoducho vymizli, lebo sa s tým vyrovnala. Nesúhlasí však s tým, aby sa hejty zverejňovali a ďalej sa o nich diskutovalo. „Pre mňa je to taká iluzórna cesta ako sa upokojiť, lebo vlastne to stále živíš a dávaš tomu pozornosť,“ upozornila.

A hoci sa môžu objaviť blízki či kamaráti, ktorí vám povedia, aby ste si hejty nevšímali, nič to nerieši, ten boj stále pokračuje. „Akýkoľvek boj nás vyčerpáva a akýkoľvek boj posilňuje nášho súpera, takže tým posilňuješ hejterov. Tým, že si akože robíš žarty, že máš ironické poznámky,“ povedala.