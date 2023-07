Sociálna poisťovňa pripomína dôležitý dátum: Nové poistné sa musí uhradiť do tohto dňa, neplatí to pre všetkých

Sociálna poistovňa pripomína dôležitý dátum pre živnostníkov a SZČO. Do 8. augusta je potrebné zaplatiť poistné v novej výške, informuje na facebooku.

Ako uvádza Sociálna poisťovňa, SZČO a živnostníkov už o vzniku, trvaní, zániku a výške ich odvodovej povinnosti informovala, vzťahuje sa na nich od 1. júla tohto roku.

Oznámenie, ktoré im rozposlala „obsahovalo informácie o výške vymeriavacieho základu a, samozrejme, dôležité údaje o dátume splatnosti a spôsobe úhrady,“ píše sa v statuse na facebooku.

Tí žívnostníci a SZČO, ktorí podali daňové priznanie do 31. marca, musia uhradiť poistné v novej výške do 8. augusta 2023. V prípade, ak ste daňové priznanie podali v predĺženej lehote, poistné treba uhradiť do 8. novembra 2023. Sociálna poisťovňa pošle oznámenie týmto osobám do 23. októbra.

Viac o zmenách v sociálnom poistení od 1. júla sa dozviete na webstránke Sociálnej poistovne TU.