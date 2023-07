Máte zaplatenú dovolenku a bojíte sa vycestovať? Odborníčka vysvetľuje, čo máte spraviť a ako neprísť o peniaze

Požiare v Grécku naďalej pretrvávajú a ľudia si nie sú istí, aké majú možnosti v rámci poistenia alebo legislatívy. Nevedia napríklad, čo majú robiť, ak majú dovolenku v oblasti blízkej požiaru už dlhšie rezervovanú a boja sa vycestovať.

Ako uviedla riaditeľa Slovenskej akadémie poisťovníctva Eva Stoklásová, od zmluvy o zájazde môžeme pred začatím zájazdu odstúpiť v prípade, ak v cieľovej destinácii nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti ovplyvňujúce poskytnutie služby. Pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

Problémom však podľa Stoklásovej je, že zákon o zájazdoch jednoznačne nedefinuje, čo sú „neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich“. Je možné podľa odborníčky predpokladať, že v čase pretrvávania požiarov v blízkosti cieľovej destinácie a ich významný posun smerom k nej by boli obhájiteľným dôvodom pre vrátenie finančných prostriedkov.

Ak odstúpite z obavy, zaplatíte

Je prirodzené, že ak je možnosť, že budeme počas dovolenky ohrození požiarom a vopred o tom vieme, obavy predchádzajú nadšenie z oddychových dní. Nie jednému dovolenkárovi napadne zrušiť zájazd zo strachu pred vycestovaním. Prípadne pred tým, že by vycestovať nebolo možné vôbec, alebo by služby nespĺňali kvalitu, akú sme si predstavovali. V tomto prípade taktiež môžeme odstúpiť od zmluvy. Avšak v prípade, ak to urobíme iba z obavy, bude nám zúčtovaný poplatok za odstúpenie.

Poistenie storna zájazdu

Komerčné cestovné poistenie, špeciálne poistenie storna zájazdu, je podľa Stoklásovej výborným riešením práve pre náhodné situácie, ktoré môžu nastať tesne pred vycestovaním. „V jeho výbere musíme byť ale dôsledný,“ povedala Stoklásová. Ak si dojednáme poistenie storna, storno musí nastať z poistnou zmluvou vymedzených dôvodov. „Jednoducho povedané, nie je jedno, čo sa stalo a prečo na dovolenku nemôžete odcestovať,“ vysvetlila Stoklásová.

Oprávnené dôvody

Oprávnenými dôvodmi je ochorenie, úmrtie, škody na majetku, súdne predvolania, právne úkony, COVID- 19, tehotenstvo, strata pracovného miesta, rozvod, dopravná nehoda, alebo ak rezort vnútra vyhlási krajinu za nebezpečnú pre živel či vojnu. Storno zájazdu pre živelnú udalosť však podľa Stoklásovej nie je štandardom.

Poistenie predčasného návratu

Ak sa v čase vzniku živelnej situácie, prípadne jej zhoršenia, už nachádzame v zahraničí, pomôcť vie poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb. Často je však podľa odborníčky potrebné oficiálne vyhlásenie rezortu zahraničných vecí k necestovaniu do danej krajiny alebo k jej opusteniu pre vznik krízovej situácie a pre ktoré nie je ďalej možné v ceste pokračovať. Pripoistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb vie pokryť náklady na spiatočnú cestu a rovnako tak poplatky za služby, ktoré sme pre krízovú situáciu nemohli čerpať.