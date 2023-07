Snape ho upozorňoval, aby nerobil túto vec: Draco ho kvôli nej takmer omylom zaškrtil, nikdy na to nezabudne

Vedeli ste, že Harry Potter dnes oslavuje narodeniny? Áno, aj keď ide „iba“ o fiktívnu postavu, má svoj dátum narodenia. Pri tejto príležitosti si zaspomínajme na jeden incident, ktorý sa stal ešte počas nakrúcania tejto obľúbenej ságy o mladom čarodejníkovi. Ako vysvetľuje LADbible, odohral sa medzi predstaviteľmi Draca Malfoya a Severusa Snapa.

Alan Rickman vdýchol život obľúbenému a temnému Snapovi. Ako určite viete, jeho záhadný vzhľad dopĺňal dlhý čierny plášť, ktorý dodával na dramatickosti tejto postavy. Ak ste už niečo podobné mali niekedy oblečené, tak viete, že nejde o najpohodlnejší kúsok. Musíte si dávať pozor pri chôdzi a takisto aj ostatní okolo vás musia byť ohľaduplnejší, aby vám ho nepristúpili. A presne na toto skoro Rickman doplatil.

Upozornil ho na to, aby mu naň nestúpal

Predstaviteľ Draca, Tom Felton, po rokoch opísal zaujímavý incident, ktorý sa odohral pri natáčaní s dnes už nebohým Rickmanom. Ten ho v jeden moment rázne upozornil na to, aby mu nestúpal na plášť. Felton v tom momente toto upozornenie veľmi vážne nebral, čo sa o chvíľu ukázalo ako chyba.

Režisér od Draca chcel, aby v jednej zo scén kráčal v tesnej blízkosti Snapa. Poslúchol ho a nechtiac mu pritom stúpil na plášť, ktorý mal zapnutý okolo krku. „Ja som toho chudáka takmer zabil,“ dodal Felton.

Ak vás zaujíma, aká bola reakcia nezabudnuteľného Snapa, tak sa na svojho hereckého kolegu škaredo pozrel. „Adresoval mi pohľad, ktorý nikdy nechcete vidieť,“ dokončil s tým, že nikdy nezabudne na to, ako ho Alan Rickman upozornil, aby mu nestúpal na plášť. A ako sa ukázalo, nebolo to len tak a mal na to veľmi dobrý dôvod.