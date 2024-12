Nešťastný milionár: Muž vyhral v lotérii 200 miliónov, no nestačí mu to. Šokuje vás, čo ďalšie žiada

Aká by bola vaša reakcia, ak by ste vyhrali v lotérii takmer 200 miliónov? Sme si takmer istí, že by ste boli šťastím bez seba a takáto čiastka by mnohým z vás naveky zabezpečila bezstarostný život. No vyzerá to tak, že šťastlivec, ktorému sa to podarilo, úplne spokojný nie je. Vyhrali totiž dva žreby s rovnakými číslami a on teraz tvrdí, že aj ten druhý patril jemu. Avšak ho nemá.

Ešte pred letom sa istý Faramarz Lahijani dozvedel úžasnú správu. Tiket do lotérie Mega Millions, kúpený na čerpacej stanici v Kalifornii, mu priniesol priam rozprávkovú výhru. Ako uvádza portál UNILAD, vyhral 197,5 milióna dolárov, čo je necelých 190 miliónov eur.

Tvrdí, že vyhral dvakrát

Faramarz sa však po niekoľkých mesiacoch rozhodol podniknúť pre mnohých možno až prekvapivý krok. Ruku na srdce, ak by sa takáto výhra pritrafila nám, asi by sme viac neriešili a jednoducho si tieto peniaze užívali. No on si myslí, že by mu malo patriť oveľa viac.

Presne na Mikuláša podal spomínanú žalobu a je presvedčený o tom, že si zaslúži približne 400 miliónov dolárov (okolo 380 miliónov eur). Prečo? Podľa jeho slov podal na rovnakom mieste aj ďalší tiket s totožnými číslami, ktorý mu mal tiež priniesť peniaze.

Nárokuje si aj na ďalšie peniaze

Kým so svojím prvým žrebom sa prihlásil hneď, s druhým nie, a je presvedčený, že má nárok na plnú výhru, keďže z nej dostal polovicu, ktorá mu prináleží. Aj keď mu druhý tiket chýba, tieto peniaze chce.

Aká je pravdepodobnosť, že si jedna osoba kúpila dva tikety s tými istými číslami a dvakrát by nimi vyhrala takúto parádnu čiastku? Odpoveď na tieto otázky už necháme na vás, pretože my ich nemáme.

Faramarz si nárokuje na druhú časť výhry aj bez žrebu. Ďalší argument, ktorý používa je, že ak sa k druhej polovici výhry nikto neprihlásil, celá by mala patriť jemu.