Na Farme skutočne zasiahol scenár, nie však tak, ako si mysleli diváci. Táto informácia ich rozhodne nepoteší

Farma sa blíži do finále a diváci s napätím sledujú, kto sa objaví vo finálovej trojici. Majú totiž jasne vyhradený názor na to, koho tam chcú a koho zas nechcú vidieť. Je totiž jeden farmár, ktorému výhru prajú najmenej, no vyzerá to tak, že o ňu nakoniec predsa len zabojuje.

Naposledy sme vás informovali o tom, že si diváci myslia, že sa Matúš dostal na Farme tak ďaleko len preto, že ho tam posunula produkcia. Podľa divákov ho tam mali udržiavať najprv preto, že tam s Lenou robil šou a v posledných epizódach televíziu obvinili z toho, že na Farmu naschvál posiela bývalých farmárov, ktorí podporia diamantom práve Matúša.

Posledná odvysielaná epizóda však ukázala, že to nie je také jednoznačné, ako si diváci mysleli. Karin a Hruška totiž na prekvapenie všetkých nedali diamanty Matúšovi, ale Lucy.

Je na Farme scenár?

Ako sa ukázalo, na Farme skutočne zasahuje scenár. Nie však tak, ako by si diváci mysleli. Ako informuje portál tvnoviny.sk, prípravy na natáčanie Farmy sú zložitejšie a precíznejšie, než by si diváci mysleli. Nejde totiž len o šou, v ktorej sa ľudia prakticky snažia vyžiť z ničoho a postupne si zabezpečovať nové zdroje a naučiť sa žiť bez vymožeností modernej doby.

„Najskôr sa napíše scenár, ktorý pošlú štábu v control roome. Tam každý deň pracuje približne 25 ľudí. Tí spracujú scenár a vyberú najdôležitejšie momenty z celého dňa,“ vysvetlil Lukáš Kodoň, showrunner Farmy 16 a pokračoval: „Tento materiál sa následne pošle do Bratislavy, kde tím 30 strihačov spracuje finálnu epizódu.“

Farma má navyše aj vlastnú scenáristku. Je ňou Dominika Mičechová. Nepíše však žiadne repliky ani zápletky, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. „Nepíšem presný dej, ale vymýšľam hry a aktivity, ktoré sa budú odohrávať,“ priblížila svoju úlohu v štábe Farmy. Nevie pritom ovplyvniť správanie jednotlivých farmárov, no vie im pripraviť hry na mieru a zvoliť vhodný materiál na to, aby si mohli niečo nové postaviť. S tým jej pomáha hospodár Martin.

Hoci sa to tak divákom nebude páčiť, z týchto informácií vyplýva, že sa Matúš skutočne dostal do semifinále vďaka vlastnej šikovnosti a tá rozhodne aj o tom, či sa dostane do finále, resp. či dokonca vyhrá celú Farmu.