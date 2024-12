Smutné priznanie Angeliny Jolie, ktoré nik nečakal: Ukázalo sa, že to v živote nemá také ružové, ako si mnohí mysleli

Milióny mužov na svete by jej chceli ležať pri nohách a zniesli by jej i modré z neba. Napriek tomu, že by si mohla vyberať, nemá filmová ikona už dlhšie obdobie nikoho pri sebe. Hoci má šesť detí, s ktorými má ukážkový vzťah, lomcujú ňou nepríjemné pocity, ktoré si v týchto dňoch uvedomuje čím ďalej tým viac. K neľahkému obdobiu prispieva i blížiaci sa súdny spor s Bradom Pittom.

Nepríjemný pocit osamelosti

V práci žne jeden úspech za druhým. Len nedávno uviedla svoj nový životopisný film Maria, ktorý je aktuálne dostupný na Netflixe a vyniesol jej nomináciu na Zlatý glóbus. Čo sa týka hereckej kariéry, rozhodne sa nemá na čo sťažovať. Iné je to však v súkromí, v ktorom to nemá vôbec jednoduché. Hviezda Angelina Jolie totiž priznala pre portál The Sun, že trpí „osamelosťou“.

Hoci sa zdalo, že mužom jej snov bude Brad Pitt, opak bol pravdou. Od chaotického rozchodu s jedným z najobľúbenejších hercov ubehlo už 8 rokov a Angelina stále nenašla toho pravého. Snaží sa životom pretĺkať úplne sama, rovnako ako zosnulá operná speváčka Maria Callasová, ktorú si zahrala v spomínanom filme s názvom Maria. Práve o pocit „osamelosti“ sa delí so speváčkou, ktorá zomrela v roku 1977 v kruhu svojich zamestnancov.

Čo má ešte spoločné s postavou vo filme Maria?