Sme na prvom mieste. Slovensko vedie v svetovom rebríčku najhoršej epidemiologickej situácie

Celkovo tak evidujeme 602 413 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

Ako informuje Denník N, podľa rebríčku Our World in Data sa tak zo Slovenska podľa sedemdňovej incidencie (11 500 nových prípadov na milión obyvateľov) stala krajina s najhoršou epidemiologickou situáciou – celosvetovo.

Pozitivita vyššia, ako na vrchole druhej vlny

Za posledných 7 dní stúpla pozitivta na 31,5 percenta. To podľa Denníku N už prekročilo čísla, ktoré Slovensko dosahovalo počas druhej vlny. So štatistikou sme tak prekonali aj Slovinsko, ktoré do včera v tabuľke stránky Our World in Data figurovalo na prvom mieste.

Slovensko počas aktuálneho týždňa zaviedlo množstvo nových opatrení, ktoré by mali zhoršujúcej sa situácii pomôcť. Svadby, oslavy, večierky či iné podujatia v prevádzkach verejného stravovania nebude možné uskutočniť od pondelka 22. novembra ani v režime OTP od červenej farby okresu.

Ďalším opatrením je tiež dočasný lockdown pre nezaočkovaných, ktorý nedovolí ľuďom bez vakcíny či prekonaného covidu vstup do rôznych prevádzok ani vtedy, ak držia negatívny výsledok testu.