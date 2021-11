Sme na prahu humanitárnej krízy. Konzílium odborníkov trvá na prísnom 3-týždňovom lockdowne pre všetkých

Za uplynulý deň sme zaznamenali nový rekord v počte nakazených od začiatku pandémie. PCR testy potvrdili viac ako 10 tisíc nakazených. Po prísnom trojtýždňovom lockdowne volá okrem odborníkov napríklad aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Konzílium odborníkov navrhuje trojtýždňový lockdown pre všetkých na celom Slovensku. Epidemická situácia na Slovensku je podľa nich kritická a dosahuje úroveň humanitárnej krízy. Chorobnosť na ochorenie COVID-19 je podľa nich vyššia ako na vrchole druhej vlny pandémie. Zachovať by sa mala len prezenčná výučba na prvom stupni ZŠ a v materských školách. Uviedli to v stanovisku, ktoré v stredu zaslali TASR.

Navyše, prekročili sme v nemocniciach kritickú hranicu 3 200 hospitalizovaných pacientov s covidom, pri ktorej sa má COVID automat prepnúť z regionálneho na celoštátne tvrdé opatrenia. Upozornil na to napríklad aj matematik Richard Kollár.

Navrhujú aj prezenčnú výučbu, zatiaľ na niekoľko dní

Navrhujú tiež obmedziť pohyb obyvateľov najmä na cestu do práce v režime OTP pre zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Neočkovaných zamestnancov a tých, ktorí neprekonali COVID-19, treba podľa odborníkov testovať minimálne dvakrát týždenne. Pohyb obyvateľstva by sa mal obmedziť aj o cestu do prevádzok a služieb nevyhnutných pre život.

Prezenčná výučba by sa podľa nich mala obmedziť na obdobie od 25. novembra do 3. decembra pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl. Zrušiť by sa mali aj všetky mimoškolské aktivity detí.

Po zlepšení situácie by sa podľa názoru odborníkov mali uvoľňovať opatrenia hlavne pre zaočkovaných občanov a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Poukázali na to, že nemocnice kolabujú a nie sú schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť nielen pacientom s ochorením COVID-19, ale ani pacientom s inými ochoreniami.

“Situácia si vyžaduje prijatie a plnenie účinných opatrení s cieľom zlepšiť súčasný stav zdravotnej starostlivosti,” uviedli. Súhlasia tiež s kontrolou navrhovaných opatrení. Apelujú na ľudí, aby sa dali očkovať.