Sme na chvoste európskeho rebríčka. Homosexuáli by podľa Slovákov nemali mať rovnaké práva ako heterosexuáli

Veľká časť Slovákov síce pozná pojem tolerancia, no netuší, čo je jeho skutočnou náplňou. Dôkazom sú rebríčky, ktoré ukazujú, že drvivá väčšina nesúhlasí s tým, aby mohli páry rovnakého pohlavia napríklad uzatvárať manželstvá.

Predbehlo nás aj Maďarsko a Česko

Tolerancia by mala byť základom každej spoločnosti. Avšak udalosti z posledných dní a následné komentáre na sociálnych sieťach ukázali smutnú realitu. Dôkazom o tom, že tolerancia síce je súčasťou našich slovníkov, no nie súčasťou našej reality, je aj rebríček, v rámci ktorého sa Slovensko ocitlo na chvoste Európy.

Podľa dokumentu Perception of minorities in the EU: LGBTI people (v preklade Vnímanie minorít v EU: LGBTI ľudia) si len 31 % Slovákov myslí, že páry rovnakého pohlavia by mali mať rovnaké práva, ako páry opačného pohlavia. V tomto ohľade nás predbehli dokonca aj krajiny ako Maďarsko, Poľsko či Česko.

Len 55 % Európanov by akceptovalo, ak by ich dieťa bolo členom LGBTI komunity

Len 29 % Slovákov súhlasilo s výrokom, že na na vzťahu medzi dvoma osobami rovnakého pohlavia nie je nič zlé. A len 20 % Slovákov súhlasí s výrokom, že v Európe by mali byť povolené sobáše párov rovnakého pohlavia.

Čo sa týka vzdelávania, 71 % Európanov si myslí, že vzdelávacie materiály v škole by mali obsahovať aj informácie o diverzite, napríklad o homosexualite. 72 % Európanom by neprekážalo, keby bol ich kolega homosexuál alebo bisexuál. Len 55 % Európanov by však dokázalo akceptovať, keby bolo súčasťou LGBTI komunity ich vlastné dieťa.