Máme šiesty zmysel: Štúdia hovorí, že nám stačí jediný pohľad človeka, aby sme odhalili, či je chorý alebo nie

Hovorí sa, že oči sú oknom do duše človeka. Čítame však nielen z očí, ale z celej ľudskej tváre. Dokážeme odhadnúť momentálne citové rozpoloženie, sympatiu či antipatiu a odborníci sa nazdávajú, že na prvý pohľad odhadneme dokonca aj to, či je jedinec chorý alebo zdravý.

Zima je obdobím, kedy nejeden človek končí s boľavým hrdlom, tečúcim nosom či dokonca s horúčkou. Ideálne je, ak sa v takom období dokážeme chorým ľuďom vyhýbať. Našťastie, ako uvádza portál IFLScience, na odhalenie choroby u iných máme lepší „radar“, ako by ste sa nazdávali.

Štúdia bola publikovaná v časopise Proceedings of the Royal Society B a hovorí, že nám stačí jediný pohľad na druhého človeka, aby sme odhalili, či je chorý alebo nie. Evolúcia to totiž zariadila tak, že u človeka sa vyvinul akýsi šiesty zmysel, ktorý nám pomáha čo najviac sa vyhýbať nákazlivým ochoreniam.

Humans seem to possess an uncanny ability to read sickness on others’ faces, even in the earliest stages of an infection. Can you tell which person is sick? https://t.co/dvqz1FR7Iq via @DiscoverMag pic.twitter.com/KM3oCsaWBN

— PaleoAnthropology+ (@Qafzeh) June 2, 2019