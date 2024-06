Sme jediní na svete: Kotlár odmietol nové zdravotnícke postupy, žiadna iná krajina takýto postoj nemala

Slovensko sa na rokovaní so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako jediný štát sveta dištancovalo od aktualizovaných zdravotníckych predpisov. Na týchto predpisoch sa dohodlo viac ako 190 krajín sveta s tým, že vyhlásili všeobecný konsenzus, informuje Denník N.

Našu krajinu na rokovaní zastupoval splnomocnenec vlády, známy konšpirátor a antivaxer Peter Kotlár. Pravdivosť informácie potvrdilo aj ministerstvo zdravotníctva. Ministerka Dolinková hovorí o nedostatočnom časovom priestore na preštudovanie, ktorý ostatné krajiny považovali za dostačujúci.

Ohrozil Slovensko

Známe sú aj dôsledky takéhoto konania, ktoré môžu byť mimoriadne vážne. Pre Slovensko môže tento krok znamenať, že nebude disponovať dostatkom dát, prístupom k výskumu či k výmene riešení, prezradila pre Denník N Kristína Šperková z Movendi International. Zopár krajín síce malo voči prijatiu spomínaných predpisov rôzne výhrady, no ani jedna ich neodmietla a bol prijatý všeobecný konsenzus.

Kotlár pritom už aj v máji dostal Slovensko do pozornosti celého sveta, keď odmietol pandemickú zmluvu a naznačil aj neprijatie aktualizovaných zdravotníckych predpisov. „Predložený návrh obidvoch dokumentov, osobitne aj vo vzájomnom obsahovom kontexte, je pre Slovenskú republiku neprijateľný, najmä z dôvodov jeho neurčitosti a nedovolených zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a rovnako aj neprimeraných zásahov do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnú ochranu,“ vyhlásil na začiatku mája Kotlár.

Poukázal napríklad na povinnosť zmluvných štátov vypracovať národné prevencie pandémie a dohľadu nad verejným zdravím v súlade s IHR, či zverenie rozhodovania o zásadných veciach spojených s pandemickými opatreniami vrátane vyhlásenia a ukončenia pandémie do rúk generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie.

Rovnako neprijateľné je podľa neho zavedenie „globálneho monopolu“ zriadením Globálnej siete dodávateľského reťazca a logistiky. Za neprijateľný zásah do suverenity členských štátov považuje aj záväzok vynaložiť úsilie, aby v zmluvách o dodávke alebo nákupe nových pandemických vakcín boli doložky o odškodnení kupujúceho len výnimočne a časovo ohraničené.