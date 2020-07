Aj keď to tak na Slovensku aktuálne nevyzerá, poctivých študentov i absolventov vysokých škôl je viac, ako tých, ktorí si získanie cenného titulu zľahčili. Pozornosť by sa preto mala upriamovať práve na tých, ktorí tri, päť alebo viac rokov dreli, aby dosiahli nemalé úspechy (nielen) na akademickej pôde. Istotne mnohí dajú za pravdu, že práve takýchto ľudí treba aj náležite odmeniť.

Slovensko sa aktuálne zmieta v kauzách záverečných akademických prác, ktorých autormi (nie) sú predstavitelia vlády na vysokých postoch. Namiesto dôveryhodných vysvetlení a vyvodzovania zodpovednosti prichádzajú výhovorky a urážanie sa a akademická pôda zostáva zahanbená. Mnohí však zabúdajú na dôležitú vec – na tých, ktorí svoje vysokoškolské úspechy nedokázali podvodom, ale poctivou drinou počas štúdia. Teraz ale môžeme spolu dokázať, že poctivých študentov je viac, ako tých, čo si titul kúpili a rovnako tiež, že plagiát nie je norma.

Poctiví študenti pôjdu do Bruselu!

Pokiaľ patríš k tým, ktorí si svoj získaný titul patrične oddreli, pochváľ sa tým. Ako a čo za to dostaneš? Okrem už získaného titulu a uznania, aj množstvo celkom slušných odmien, s ktorými nielen veľa zažiješ, ale aj sa čo-to nové naučíš.

Slušní študenti na Slovensku existujú a práve teraz je ten správny čas, kedy to môžu všetkým ukázať. Chceli by ste ísť do Bruselu, na hudobný festival, do divočiny alebo niekam za vedou? Ak nepatríte k plagiátorom, ale ste presný opak, tak práve teraz nastal ten správny moment sa s tým pochváliť.

Strana SPOLU sa totiž rozhodla ukázať, že na Slovensku sa dá študovať aj poctivo a bez podvádzania či kopírovania záverečnej práce. A preto piatim slušným absolventom venujú zážitok, ktorý si zaslúžia.

Antiplagiátori môžu vďaka svojim poctivým výsledkom získať napríklad výlet do Bruselu spolu s europoslancami za stranu SPOLU Vladom Bilčíkom a Michalom Wiezikom, prežiť deň v divočine s filmárom a podpredsedom strany SPOLU Erikom Balážom, zažiť obed s predstaviteľom slovenskej vedeckej špičky Pavlom Čekanom či užiť si hudobný festival Atmosféra celkom zadarmo.

Ako sa zapojiť?

Dôležité je do 31. júla 2020 náležite dokázať, že nepatríte medzi plagiátorov. Stačí poslať na mail link z online Centrálneho registra záverečných prác, kde bude vidieť, že je vaša práca zverejnená. Nezabudnite tiež pripojiť protokol o kontrole originality záverečnej práce a posudok od oponenta.

5. augusta budú vybraní piati z poctivých študentov, ktorí získajú po jednom zo super zážitkov. Viac informácií o celej iniciatíve poctivého študenta a kompletný zoznam možných výherných zážitkov sa dozviete na tomto webe.

