Slovenský herec záhadne zmizol bez stopy: Vystrašená rodina prosí verejnosť o pomoc, jeho sestra vyzýva k pátraniu

Rodina a priatelia majú veľké obavy a strach, keďže slovenský herec sa záhadne stratil. Správu o jeho nezvestnosti zverejnila na sociálnych sieťach jeho sestra, ktorá poprosila o pomoc pri hľadaní. Uviedla, že umelec zmizol bez akéhokoľvek vysvetlenia. Verejnosť vyzvala, aby sa v prípade akýchkoľvek informácií o jeho pohybe obrátila na políciu.

Vystrašená rodina sa rozhodla obrátiť na Záchranný systém Slovensko – Pátranie po osobách po tom, ako sa nedokázali spojiť so slovenským hercom Ivanom Kozákom. Prvé informácie zverejnila jeho sestra Gabriela. ,,Ivan odišiel 16. 09. 2024 v ranných hodinách do Bratislavy, kde odriekol hranie v muzikáli a následne mal odcestovať do Čiech – do Prahy a odvtedy o ňom nevieme žiadne informácie,“ vysvetlila, v dôsledku čoho nie je zrejmé, kedy presne zmizol.

Kozák sa do dnešného dňa neozval, pričom má vypnutý telefón a nemal navštíviť ani svoje účty na sociálnych sieťach. ,,Ivan je vysoký 165 cm, štíhlej postavy. Má hnedé vlasy a bledohnedé oči. Oblečenie, ktoré mal na sebe, žiaľ, nevieme. Ak uvidíte, nájdete hľadanú osobu, ihneď volajte linku polície (158) a následne Záchranný Systém Slovensko – Pátranie po osobách,“ dodala sestra nezvestného muža.