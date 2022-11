Slovenský exorcista sa stal virálom: Harry Potter je vraj cesta k satanizmu, ktorý na nás číha úplne všade

Slovenskí kňazi vydávajú v posledných dňoch jedno kontroverzné vyhlásenie za druhým. Do tejto skupiny sa najnovšie pridal aj gréckokatolícky kňaz a exorcista Mgr. Matúš Marcin. Ten hovoril o nástrahách satanizmu, ktoré na nás vraj číhajú úplne všade.

Video z jeho vyhláseniami priniesla facebooková stránka Naše Slovensko, ktorá pravidelne uverejňuje podobné vyjadrenia od predstaviteľov cirkvi. „Bol legalizovaný nečistý hriech homosexuality proti prírode,“ začínal Marcin svoju kázeň.

„Halooween je jedným zo štyroch veľkých sabatov čarodejníc, o ktorých všetci počuli. Zo svojej niekoľkoročnej skúsenosti exorcistu môžem veľmi dobre povedať, že to sú najťažšie posadnutia,“ skritizoval kňaz tento pôvodne írsky sviatok. Nejde tak podľa neho len o nevinné vyrezávanie tekvičiek, ako si mnohí mylne myslia.

Satan je všade

Následne plynule prešiel k populárnej kultúre a k známym filmom či seriálom, v ktorých vidí satanizmus doslova úplne všade. V rozprávkach od Walta Disneyho je napríklad podľa neho veľa perverzity, pornografie či okultizmu, ktorá je skrytá. „Jasné, že vy to v tej rozprávke priamo nevidíte, ale oni vám to tam dávajú nasekané a vaše podvedomie to vníma,“ prezradil.

Ďalej podľa Marcinkových slov skupina Beatles produkovala satanskú hudbu a veľkým problémom je vraj aj okultizmus vo filmoch o Harrym Potterovi. „Samotná autorka bola aktívnou čarodejnicou a v tej rozprávke sú reálne kúzla a mágia,“ dodal. Knihy a filmy o obľúbenom čarodejníkovi sú tak podľa neho priama cesta k zlu.

Ďalším zaujímavým momentom videa je vyjadrenie kňaza k fenoménu zvanému Pokémon: „Pokémon je japonské slovo a znamená démon do vrecka, diabol do tvojho vrecka“. Keď sa však na problém pozrieme bližšie, pokémon nie je žiadne japonské slovo a ide o spojenie anglických slov “Pocket Monsters“, čo vo voľnom preklade znamená vrecková príšera. Pre spomínanú rozprávku tak ide o viac ako výstižný názov.