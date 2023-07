Slovensko už o chvíľu zasiahne druhá vlna búrok: Silný lejak a nárazový vietor zasiahne najmä tieto časti

Najnižší stupeň výstrahy pred búrkami s krúpami platí vo štvrtok na celom území SR. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou zrážok od 20 do 30 milimetrov za 30 minút a s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu. Výstraha platí vo štvrtok predbežne do 21.00 h.

„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedol SHMÚ.

Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. „Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch,“ dodali meteorológovia s tým, že poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie.

„Búrky sa budú vyskytovať predovšetkým na strednom a východnom Slovensku, zatiaľ čo na západe zrážky ustanú,“ píše iMeteo. „K večeru by sa však nad západom mohli tvoriť ďalšie búrkové bunky. Západ tak zasiahnu najmä ráno, no nie sú vylúčené ani v druhej časti popoludnia a navečer,“ dodáva.