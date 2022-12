Slovensko už dva mesiace zadržiava vojaka na základe ruskej požiadavky. Je to Rus, no bojuje za Ukrajinu

Keď Albert Zubrilin prišiel na Slovensko na medzinárodné vojenské cvičenie European shield, polícia neváhala a zadržala ho. V Rusku je totiž hľadanou osobou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informujú TV Noviny, na cvičenie prišlo 900 vojakov, z toho bolo 200 ukrajinských príslušníkov ozbrojených síl. Keďže Zubrilin má ruské občianstvo a vo svojej krajine je hľadanou osobou, polícia ho zadržala.

Je na zozname

O tom informoval ukrajinský portál Censor.net a jeho šéfredaktor Jurij Butuzov sa obáva, aby Zubrilina Slovensko nevydalo do Ruska. Butuzov sa tiež diví, prečo Slovensko vojaka zadržiava tak dlho. Podľa Denníka N je dôvodom to, že Zubrilin sa nachádza na zozname hľadaných osôb Interpolu. Keďže ale pomáhanie Ukrajincom je podľa Ruska trestné, je možné, že o jeho zaradenie na zoznam požiadali ruské orgány práve preto.

Do Ruska snáď nepôjde

Denník N zisťoval od ministerstva obrany aktuálny stav, pričom hovorkyňa ministra odkázala, že rozhodnutie o Zubrilinovi sa očakáva už čoskoro, ale že nie je v kompetencii ministerstva. Podľa Butuzova nie je aktívna ukrajinská strana a úrady by mali naliehať na jeho vydanie naspäť na Ukrajinu. Denník N 6. decembra uvádzal, že v hre je jeho formálne vyhostenie na Ukrajinu, nie však do Ruska. Tam by mu mohlo hroziť mučenie a smrť.