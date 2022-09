Slovensko riskuje medzinárodnú hanbu: Časť našich cyklistických pretekov možno prebehne na koberci

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska sa budú na našom území konať už po 66. krát. Vzhľadom na možný trapas a hanbu, ktorá nám podľa kvôli hroznému stavu ciest na finálnej etape hrozí, ostáva len dúfať, že toto podujatie sa uskutoční aj v roku 2023.

Preteky s názvom Okolo Slovenska majú v európskom meradle cyklistických podujatí stále miesto. Posledné vydanie tohto podujatia ovládla slovenská hviezda z dvoch kolies, Peter Sagan.

Aj tento rok sa očakáva veľký záujem o sledovanie týchto pretekov, ktoré prinesú cyklistiku od Petržalky až po Košice. Ako píše portál TV Noviny, oficiálny začiatok podujatia bude 13. septembra (utorok), kedy prebehne predstavovanie tímov aj časovka jednotlivcov, píše sa na oficiálnom webe pretekov.

Od 14. septembra (streda) do 17. septembra (sobota) prebehne etapová časť pretekov, ktorá pôjde postupne od Šamorína cez Trnavu – Hlohovec – Banskú Štiavnicu – Detvu – Spišskú Novú Ves – Levoču až do metropoly východu, teda do Košíc.

A práve na poslednej etape z Levoče do Košíc je aktuálne najväčší problém. Nejde ani tak o náročnosť trasy zo športového hľadiska, ale z technického stavu cesty. Na úseku je totiž horský priechod Grajnár, ktorého asi kilometer dlhá časť vozovky je v zúboženom stave.

Nakúpime hrubé koberce

Stanislav Holec, autor trate a technický riaditeľ pretekov, tvrdí, že cesta je v žalostnom až katastrofálnom stave. O pomoc požiadali aj košickú samosprávu, no odpoveď bola negatívna v zmysle, že za týždeň toho už veľa opraviť nestihnú. Holec na to reagoval, že plán etapy mali úrady na stole minimálne rok.

Aké bude teda riešenie problému? Holec ho vidí v kobercoch. „Nakúpime koberce a na ten úsek ich položíme.“ Na otázku, aké koberce si organizátor predstuje, odpovedal, že „Čím hrubšie a pevnejšie.“

Bizarnú situáciu bezprostredne okomentoval aj tréner Petra Sagana. „To by bola svetová rarita, ja si nepamätám, kedy sa šlo cez koberec,” uviedol. Podotkol tiež, že na pretekoch sa objaví aj hviezdny Mark Cavendish, čo sa môže skončiť tým, že Peter Sagan sa medzi elitou zapíše ako ten, v ktorého štáte sa jazdilo na koberci.