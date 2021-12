Slovensko prehralo aj druhý zápas na šampionáte, napriek 48 strelám sme Švédom nestrelili ani jeden gól

Po včerajšom sympatickom zápase, v ktorom sme iba tesne podľahli hráčom USA, sme dnes nastúpili proti hokejistom Švédska, ktorí majú za sebou trojbodový vstup do turnaja, keď v prvom zápase porazili Rusko 6:3. O 6 gólov sa postaralo 6 rôznych hráčov švédskeho tímu.

Slováci nastúpili tak isto, ako proti USA, aj proti Švédom v bráne so Šimonom Latkóczym a kapitánom Samuelom Kňažkom. Zostavy: Petrovický, Nemec (A), Kňažko (C), Stacha, Bakala, Kmec, Štrbák – Mešár, Demek, Slafkovský – Chromiak, Myklucha, Kašlík – Jedlička, Dvorský, Faith (A) – Lašák, Petrovský, A. Sýkora – Štetka.

Prvá tretina

Prvú väčšiu šancu zápasu si vypracovali Švédi, kedy Rosénova strela z uhlu preletela cez bránkovú čiaru. Slušnú šancu mal v tretej minúte aj Demek po prihrávke spoza bránky od Slafkovského, no vystrelil iba do pripraveného Wallstedta. V šiestej minúte sme museli hrať oslabení po faule Demeka a hneď v prvej oslabovke sme od Švédov inkasovali gól po strele spomedzi kruhov od Niederbacha.

Zvyšok prvej tretiny boli Slováci aktívnejší aj napriek viacerým chybám, vďaka ktorým mali Švédi veľké príležitosti, opäť nás však držal skvelý Šimon Latkóczy. V 13. minúte sme hrali našu prvú presilovú hru v zápase po vylúčení Nyströma, no táto presilovka nám vôbec nevyšla a skóre sa tak nemenilo. 5 minút pred koncom tretiny sme museli hrať opäť oslabení, po druhom faule Demeka. Švédi ale presilovku nevyužili.

Druhá tretina

Začiatok druhej tretiny patril Švédom, ktorí si vypracovali viaceré strelecké pokusy, nás však držal Šimon Latkóczy. V piatej minúte už ale bol prikrátky na Sjöberga, ktorý obišiel Demeka a nášho brankára prekonal strelou ponad vyrážačku.

Naša aktivita po obdržanom góle stúpala a Švédov sme častejšie točili v ich obrannom pásme. Z tlaku vyústila aj naša presilová hra po faule Edvinssona v desiatej minúte. Švédskeho brankára sme zasypali strelami no ani jedna neskončila za jeho chrbtom.

Obraz hry pokračoval aj do konca tretiny. Švédov sme prestrieľali až 30 strelami zatiaľ čo Švédom stačilo 16 na strelenie dvoch gólov. Po druhej tretine tak Slováci prehrávali 0:2.

Tretia tretina

Aj začiatok tretej tretiny patril našim hokejistom. Už v prvej minúte sme hrali presilovku po faule Edvinssona, Švédskeho brankára sme však opäť neprekonali. V piatej minúte nastrelil Slafkovský žrď a tesne po nej došlo k škaredému faulu na nášho Šimona Nemca. Lööf zasiahol Šimona do hlavy a rozhodcovia si na videu prezerali nebezpečnosť faulu. Švédsky hráč dostal 5 minút plus do konca zápasu. Nemec bol našťastie v poriadku a my sme dostali príležitosť na kontaktný gól.

Prvú veľkú príležitosť mal po strele Jedličku dorážajúci Demek, no švédsky brankár ostal naďalej neprekonaný. Demek v 11. minúte zo 41. strely trafil ďalšiu žrď v zápase. Viac ako minútu pred koncom zápasu sme sa odhodlali odvolať brankára a hrali sme tak presilovku šiesti proti štyrom aj aj vďaka zlému vyhodeniu puku Švéda Stenmana sme hrali presilovku o dvoch hráčov o trvaní minúty a desiatich sekúnd.

Opäť sme odvolali brankára a hrali sme tak presilovku až o troch hráčov. Chromiak 20 sekúnd pred koncom presilovky trafil ďalšiu žrď. Z extrémneho tlaku sa nám nepodarilo streliť prvý gól zápasu, neskutočná smola.

Štyri minúty pred koncom zápasu sme sa museli brániť štvrtej presilovej hre Švédov v zápase po faule Faitha. Oslabenie sme zahrali veľmi dobre, nášho súpera sme takmer k ničomu nepustili. Minútu a tridsať sekúnd pred koncom sme odvolali nášho brankára no už po 15 sekundách sa podarilo Švédom uniknúť a zvýšili skóre zápasu na 3:0. Našim hráčom sa v celom zápase napriek 48 strelám nepodarilo streliť ani jeden gól a tak sme prehrali aj druhý zápas na šampionáte napriek oveľa lepšiemu výkonu, aký sme predviedli v prvom zápase proti USA.

Slovensko odohrá svoj ďalší zápas zajtra, 29. decembra o 22:30 proti Rusku.