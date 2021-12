MS 2022 do 20 rokov: Slovensko prehralo po skvelom výkone úvodný zápas s USA tesne 2:3

Naši hráči do 20 rokov odštartovali turnaj zápasom proti minuloročnému víťazovi z USA s najmladším výberom na turnaji, ktorý má v priemere iba 18 rokov a 21 dní. Napriek tomu, že sme nastúpili s najkvalitnejším tímom za posledné roky, pre USA bola výhra povinnosť a pre našich mladíkov bol prvý zápas možnosťou prekvapiť hneď v úvode turnaja.

Prvá tretina

Slováci ukázali svoje kvality hneď po prvom vhadzovaní, kedy sa osamotený pred brankárom ocitol Kašlík, no brankára Commessona zo skvelej pozície neprekonal. Po prvej minúte zápasu sme si zahrali našu prvú presilovú hru za príliš veľa hráčov nášho súpera na ľade, úvodný gól zápasu v nej ale nepadol.

Ďalšie minúty patrili opticky hokejistom USA, no v prvých piatich minútach sme výraznejšie šancem okrem Kašlíkovej úvodnej, nevideli. Aj druhá presilová hra v zápase patrila nám, po podrazení Šimona Nemca Američanom Slaggertom. Dokázali sme ju skoro celú odohrať v útočnom pásme, no skvelý Commesso za svoj chrbát nepustil ani jeden puk napriek skvelým príležitostiam, ktoré sme si vypracovali.

v 12. minúte sme sa však prvej oslabovej hre museli brániť aj my po nedovolenom bránení Maxima Štrbáka. 20 sekúnd pred jej koncom oslabil náš tím po podrazení aj Šimon Nemec a Američania mali skvelú príležitosť na otvorenie skóre tohto duelu v početnej výhode o dvoch hráčov. Hneď po deviatich sekundách sa to aj potvrdilo a prvý gól zápasu strelil Knies.

Náš tím sa tak musel brániť aj naďalej v početnej nevýhode o jedného hráča. Hráči USA nás v tejto presilovej hre úplne zatlačili v našom obrannom pásme a po viacerých príležitostiach dokázal prestreliť Šimona Latkóczyho Mackie Samoskievich. 4 sekundy pred koncom tretiny oslabil tím USA za nedovolené bránenie Carter Mazur. Gól už v úvodnej tretine nepadol a my sme ju napriek viacerým strelám na bránku, v pomere 9 ku 8, prehrali 0:2.

Druhá tretina

Tretia presilová hra nám vôbec nevyšla, nedokázali sme sa počas nej usadiť v útočnom pásme a výraznejšie ohroziť brankára USA. V piatej minúte sa do obrovskej príležitosti dostal v samostatnom nájazde Samoskievich, no skvelý Šimon Latkóczy mladého Američana vychytal. Následne na to si musel ísť druhýkrát v zápase sadnúť na trestnú lavicu Maxim Štrbák a my sme sa museli opäť brániť, no ďalšími dobrými zákrokmi nás podržal Šimon Latkózcy.

Úvod druhej tretiny sa hral vo vysokom tempe a hra sa prelievala z jednej strany na druhú. Američania však následne začali ukazovať svoju silu a niekoľkokrát nás na dlhší čas zavreli v našej tretine. Pramenil z toho obrovský tlak a aj napriek skvelým zákrokom nášho brankára sme v 13. minúte inkasovali tretí gól z dorážky Slaggerta.

Aktivita nášho súpera nepoľavovala a my sme mali obrovský problém s rozohrávkou či vyvezením puku z nášho obranného pásma. Do jednej z mála veľkých príležitostí v tejto tretine sa dostal Juraj Slafkovský, no podarilo sa mu trafiť iba žrď americkej bránky. Hrozivo pôsobila aj štatistika striel, našim hokejistom sa na americkú bránku v druhej tretine podarilo prvýkrát vystreliť až v 19. minúte.

V závere tretiny prišlo ešte k vzájomnému vylúčeniu, hralo sa tak vo formáte štyria na štyroch. 10 sekúnd pred koncom sme mali možnosť presilovej hry štyroch proti trom, vďaka zovretiu puku Američana Beniersa. Gól už ale nepadol a napriek obrovskej prevahe USA v tejto tretine sme s veľkým šťastím inkasovali iba jeden gól.

Tretia tretina

Hneď v úvode tretiny sme zatlačili Američanov vďaka našej presilovej hre a vďaka Martinovi Chromiakovi sa nám podarilo znížiť stav na 1:3. Úvodné minúty tretej tretiny patrili jednoznačne našim hráčom, do ďalšej skvelej príležitosti sa dostal Jedlička, no ani jeho tri dorážky neskončili v americkej bránke.

Skvelú možnosť na 13 minút pred koncom po prihrávke Slafkovského Filip Mešár, avšak ani jeho strela neskončila v americkej bránke. Hrozili aj hráči USA, po našej chybe sa dostali v 10. minúte do samostatného nájazdu, zakročil ale opäť skvelý Šimon Latkóczy.

8 minút pred koncom sa nám podarilo prekonať amerického brankára, no gól Dvorského kvôli vysokej hokejke neplatil. Do obrovskej príležitosti sa 3 minúty pred koncom tretiny dostal aj náš súper, no vďaka nášmu brankárovi sme si ešte držali šancu na záverečný tlak a zníženie stavu stretnutia. Po tejto situácií došlo opäť k vzájomnému vylúčeniu a počas rovnovážnej hry 4 na 4 sa podarilo Martinovi Chromiakovi po prihrávke Šimona Nemca znížiť 2 minúty pred koncom na 2:3.

Minútu pred koncom sme odvolali brankára no napriek obrovskému tlaku sme už gól nestrelili. Slovensko tak prehralo úvodný zápas na Majstrovstvách svet do 20 rokov s USA 2:3.