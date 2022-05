Slovensko postupuje do štvrťfinále! Naši hokejisti absolútne rozobrali Dánsko

Slovenskí hokejisti získali v doterajších šiestich zápasoch 9 bodov za 3 výhry a 3 prehry. Na postup zo skupiny museli v dnešnom existenčnom zápase proti Dánsku vyhrať za 3 body v riadnom hracom čase. Začali výborne, počas prvých sedemnástich minút nepustili Dánov ani k jednej strele na Húsku a prvú tretinu vyhrali v pomere 2:0. Po dvoch tretinách to bolo už 5:0. Zvládli sme aj poslednú tretinu a napriek tomu, že sme inkasovali gól, sme dokázali nad Dánmi vyhrať 7:1.

Slovensko nastúpilo po zápase s Talianskom v nezmenenej zostave. V bráne teda opäť s Adamom Húskom, na striedačke s Matejom Tomekom. Patrika Rybára stále trápi zranenie. Do obrany tréneri nasadili Čerešňáka, Feherváryho, Nemca, Ivana, Grmana, Jánošíka, Rosandića a Gachulinca.

Prvú formáciu sme videli v zložení Tatar, Krištof a Slafkovský, druhú s Takáčom, Regendom a Romanom. V tretej formácii sme opäť videli Lišku, Tamášiho a Lantošiho, v štvrtej Kollára, Sýkoru a Luntera. Kristián Pospíšil si aj tento zápas pozrel iba z tribúny spolu s Minárikom, ktorého stále trápi zranenie.

Prvá tretina

Úvod zápasu patril našim hokejistom. Obrovskú príležitosť mal už počas prvých dvoch minút Takáč, jeho strelu ale Dahm vyrazil do rohu klziska. V piatej minúte dobre zapracoval za dánskou bránkou Slafkovský — posunul puk pred Dahma Tatarovi, ten mal ale málo času na dobré zakončenie. Počas prvých desiatich minút sme súpera nepustili ani k jednej strele na Húsku.

Skvelý výkon a napádanie v útočnom pásme sme využili vo svoj prospech. Presne v desiatej minúte sa po vyhranom buly dostal k puku Tatar, ktorý aj vďaka teču od dánskeho hráča prestrelil Dahma. Slovensko viedlo 1:0.

Naša aktivita sa zastavila až v sedemnástej minúte, kedy si musel odsedieť 2 minúty za podrazenie Gachulinec. Svoj prvý, nesmierne dôležitý zákrok, si pripísal Húska až počas dánskej presilovky v osemnástej minúte. Húska mal potom ďalšie 2 zákroky, a aj vďaka nemu sme sa oslabovke ubránili.

22 sekúnd pred koncom sme sa dostali do prečíslenia troch na dvoch, Krištof prihrával Tatarovi, ktorý nádherným blafákom zvýšil na 2:0. O 17 sekúnd neskôr sa do skvelej príležitosti stihol dostať ešte Roman, no bol faulovaný a my sme druhú tretinu mohli začať s prvou presilovkou v zápase.

Druhá tretina

Presilovú hru sa nám podarilo využiť 2 sekundy pred jej koncom. Nahodený puk od Nemca upratal do dánskej brány Regenda a zvýšil na 3:0.

V štvrtej minúte zbytočne fauloval v útočnom pásme Grman, Dáni mali šancu v presilovej hre streliť kontaktný gól. Najväčšiu príležitosť si aj napriek oslabeniu vypracoval Liška, ktorého ale vychytal dánsky brankár. Súpera sme nepustili do žiadnej šance, Dánom sa dokonca nepodarilo za celý čas usadiť v našom obrannom pásme.

Dáni sa však aj naďalej snažili nadýchnuť, a počas nasledujúcich minút párkrát pohrozili, všetky strely ale spoľahlivo kryl Húska. V 13. minúte sme vyhrávali už štvorgólovým rozdielom, strela Rosandića od modrej čiary skončila v dánskej bránke.

V 14. minúte sme sa museli opäť v oslabovej hre brániť po faule Grmana. Dáni zahrali túto presilovku oveľa lepšie, nás však stále držal skvele chytajúci Adam Húska. Gól sme neinkasovali ani v tejto oslabovej hre.

100 sekúnd pred koncom druhej časti hry sa skvele uvoľnil od mantinelu Juraj Slafkovský, ktorý osamotený pred dánskou bránou na dvakrát dorazil puk za Dahma, Slovensko vyhrávalo už 5:0. Vyhrávať sme mohli už o šesť gólov, no Takáč minútu pred koncom tretiny nastrelil iba žrď.

Tretia tretina

Dáni museli ísť do plných, a presne tak vyzeral úvod posledného dejstva. Súper si počas prvých štyroch minút vypracoval dve obrovské príležitosti, ktoré však na naše šťastie gólom neskončili.

Počas ôsmej minúty prišlo k nášmu štvrtému trestu, Regenda si musel odsedieť prísne 2 minúty za nedovolenú hru so zlomenou hokejkou. Z tejto presilovej hry sme už gól inkasovali, strela Blichfelda spomedzi kruhov skončila za Húskovým chrbtom.

Veľkú šancu na hattrick mal v jedenástej minúte Tatar, no v prečíslení na neho neprešla prihrávka Slafkovského. Ďalšiu obrovskú šancu na strelenie šiesteho gólu mal aj Nemec, ktorého však Dahm vychytal aj napriek tomu, že už ležal na zemi.

3 minúty pred koncom sme mali možnosť zahrať si našu prvú presilovú hru v zápase za faul Kristensena. Dánov sme celých 120 sekúnd držali v pásme bez možnosti striedania. Presilovku sme nevyužili, avšak tlak pokračoval a využil ho Nemec, ktorý strelil prvý gól na turnaji a zvýšil na 6:1.

Dáni si po tomto góle zobrali challenge za údajnú prihrávku rukou. Tá sa však z opakovaných záberov nepreukázala a my sme mali opäť výhodu presilovej hry v trvaní 67 sekúnd. Tá bola využitá už po 27 sekundách dokonalou strelou Pavla Regendu.

Slovensko postupuje do vyraďovacích bojov, na svojho štvrtkového štvrťfinálového súpera si však budeme musieť ešte počkať.