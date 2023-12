Slovensko na mnohých miestach momentálne zasypávajú centimetre snehu. Počas dňa sa to ale pokazí, na toto sa pripravte

Dnes sa ľudia v mnohých oblastiach Slovenska zobudili do zasneženého rána. Najviac snehu napadlo na západe Slovenska, avšak sneženie zažili aj obyvatelia v Banskobystrickom kraji. Radosť zo zimnej idylky ale nemusí vydržať dlho.

Na tieto miesta príde dážď

Na západ Slovenska totiž začne počas dňa prenikať teplý vzduch, ako informuje iMeteo. To spôsobí, že sneženie sa začne meniť na dážď so snehom a to najmä v okresoch Komárno, Nové Zámky či Nitra.

Čo sa týka okresov Levice, Veľký Krtíš, Krupina, východná časť okresu Nitra, a tiež Lučenec či Rimavská Sobota, tam sa očakávajú dažďové zrážky. Je tiež možné, že oteplenie spôsobí zmiešané zrážky aj v ďalších okresoch Slovenska.

Je tak možné, že teploty počas dňa vystúpia nad nulu, čo spôsobí odmäk a postupné topenie snehu.