Slovensko aktuálne sužujú búrky, niekde padali aj obrovské krúpy. Dajte si pozor, v týchto okresoch to môže byť ešte horšie

Meteorológovia zvýšili výstrahu pred búrkami v niektorých okresoch na východe Slovenska na druhý stupeň z troch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe. Pre zvyšok Slovenska aj naďalej platí výstraha prvého stupňa.

Výstrahu druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Košice mesto, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Prešov, Snina a Vranov nad Topľou približne do 18:00 hod. Ako ďalej informoval portál iMeteo.sk, juhovýchodným Slovenskom sa prehnali búrky so supercelárnymi črtami.

„Jedna supercela postúpila nad oblasť Tokaja z Maďarska a následne si to namierila smerom k severu do oblasti Zemplínskej šíravy a druhá supercelárna búrka prišla z Maďarska do oblasti Moldavy nad Bodvou a následne postupovala západne od Košíc do oblasti Košickej kotliny, kde sa začala rozpadať,“ približíl portál iMeteo.

Tieto búrky sprevádzal aj silný vietor, ktorý lámal konáre a objaviť sa mali tiež krúpy veľké približne 1 centimeter. Horšie to bolo v Maďarsku, kde zaznamenali až niekoľkocentimetrové krúpy. Tie mali spôsobiť aj menšie škody na majetku.