Slovenskí piráti majú smolu: Prevádzkovatelia vypli 2 populárne weby, ktoré ponúkali filmy a seriály zadarmo

Milovníci filmov a seriálov zostali zaskočení po tom, čo sa im v uplynulých dňoch nepodarilo dostať na známe weby plné pirátskeho obsahu. Už teraz je ale jasné, že nejde len o dočasnú nedostupnosť, ale trvalú. Populárne weby FreeFilm.to a sesterský web FreeSerial.to totiž ukončili svoju činnosť.

Tieto dva weby boli mimoriadne populárne najmä medzi používateľmi zo Slovenska i Česka. Zadarmo umožňovali zhliadnuť tisícky filmov a seriálov, ktoré ale pochádzali z nelegálnych zdrojov. Ako najnovšie informuje portál Fontech, weby boli vypnuté náhle a bez upozornenia počas uplynulého víkendu. Okrem webov došlo aj k zrušeniu instagramovej skupiny, kde mali weby viac ako 12-tisíc fanúšikov.

Slováci prišli o ďalší pirátsky web

Za výpadkom stránok stojí podľa Fontechu zrejme dvojica protipirátskych iniciatív – Motion Pictures of America a aliancia ACE (Alliance of Creativity and Entertainment). Tá za sebou združuje silné značky filmového priemyslu, medzi nimi napríklad spoločnosti ako Disney, Paramount, Sony aj streamovaciu službu Netflix.

Práve spomínané dve iniciatívy, ktoré už niekoľko rokov bojujú proti internetovému pirátstvu, mali podať súdnu žiadosť o sprístupnenie identít prevádzkovateľov viacerých známych pirátskych stránok. Medzi nimi nechýbali ani weby FreeFilm a FreeSerial.

Web Torrentfreak, na ktorý Fontech odkazuje, síce nikde priamo nespomenul, že súd žiadosti vyhovel, upozornil však, že ak by došlo k odhaleniu identít prevádzkovateľov pirátskych webov, dostali by sa do veľmi veľkých problémov. Inými slovami, bolo by možné od nich vymáhať súdnou cestou peniaze z ušlého zisku a podobne.

História sa opakuje

Slovenské weby FreeFilm a FreeSerial sa preto zrejme rozhodli svoje stránky vypnúť. Filmy a seriály síce neponúkali priamo, ale sprostredkovane cez externé zdroje, čo je tiež na hrane zákona.

Priemerná návštevnosť webu FreeFilm.to bola viac než 8 miliónov, sesterská stránka sa približovala k 3 miliónom, píše Fontech.

Nie je to pritom prvýkrát, čo sa niečo podobné na slovenskom internete udialo. V októbri 2018 slovenskí i českí fanúšikovia ilegálneho obsahu prišli o web TopSerialy.to. Takmer okamžite po ich vypnutí sa ale začali na internete objavovať ďalšie podobné alternatívy, kde sa taktiež dal sledovať multimediálny obsah z tretích stránok zadarmo a prakticky bez obmedzení, dokonca aj v českom či slovenskom dabingu. Proti zrušeniu webu TopSerialy.to dokonca vznikla aj petícia. Jej signatári chceli štrajkovať a požadovali jej návrat.