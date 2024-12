Slovenskí klienti banky prišli o tisícky eur: Podľa banky a polície neboli dosť opatrní, od prípadu dali ruky preč

V júli tohto roku mala byť FIO banka v hľadáčiku podvodníkov. Klienti sa prihlásili do internetbankingu cez falošnú webovú stránku, následkom čoho niekoľkým z nich odišli z účtu všetky peniaze. Peniaze mali nechať poslať potvrdením autorizačného kódu. Banka a polícia dali podľa RTVS od prípadu ruky preč, polícia tvrdí, že podvedená klientka mala byť obozretnejšia.

Článok pokračuje pod videom ↓

V prípade všetky okolnosti ukazujú na to, že okradnutí klienti boli terčom útoku šikovného podvodu, ktorý podľa slov portálu RTVS zbieral údaje cez falošný portál FIO banky. Falošný portál mal vyzerať totožne s tým skutočným, pričom jediným malým rozdielom bol tvar webovej adresy.

3-tisíc eur odcestovalo na účet do Belgicka

Prihlásilo sa niekoľko klientov, ktorí tvrdia, že po prihlásení na webovej stránke im z účtu zmizli peniaze. Podľa slov Kristíny Zelovičovej, klientky banky, z jej účtu odišlo 1 300 eur. „Tak som sa, samozrejme, hneď vydesila, lebo to boli všetky peniaze, čo som na tom účte mala.“

Po prihlásení na stránku banky, o ktorej klientky predpokladajú, že bola falošná, boli klienti vyzvaní, aby zadali autorizačný kód z mobilu. Namiesto prihlásenia do účtu však mali potvrdiť prevod peňazí na cudzí účet.

Klientka Darina Vrbová tvrdí, že jej z konta odišlo 3-tisíc eur. V obidvoch prípadoch mala prebehnúť platba v rámci Európy. Pani Vrbová tvrdí, že peniaze najprv odišli na účet do Belgicka. „Keď som sa prihlásila tým istým spôsobom druhýkrát, zmizlo mi z účtu 1 000 eur, a to išlo do Litvy.“

PR zamestnanec FIO banky Jozef Daňo pre portál RTVS informoval, že banka rieši každú žiadosť o reklamáciu individuálne. Zisťujú mieru zavinenia, rovnako ako to, „či klient neposkytol svoje prihlasovacie údaje a autorizačné kódy neoprávnenej osobe mimo našich zabezpečených stránok.“

K úniku dát nedošlo, klientka podľa polície nebola dosť opatrná

FIO banka mala podľa jeho slov v tom čase čeliť DDoS útoku. Napriek tomu, že útok „znefunkčnil jej online služby“, v procese podľa jeho vyjadrenia nemohlo dôjsť k úniku žiadnych dát.

Pani Vrbová, ktorá hneď v ten deň zašla do banky a pýtala vrátenie chybne zaslanej platby, svoje peniaze stále nedostala. Ako dopĺňa RTVS, polícia mala v procese tiež odmietnuť jej trestné oznámenie.

„Oznamovateľka dobrovoľne zaslala peniaze,“ informovala Petra Klenková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín, pre RTVS. „Neprečítala si celú SMS správu, kde mala uvedenú sumu aj účet, na ktorý sa peniaze zbierajú. Svojmu omylu mohla zabrániť, ak by dodržala obvyklú mieru opatrnosti.“

Podľa slov nezávislého advokáta Branislava Weltera by však polícia mala prípad vyšetriť napriek tomu, že si nedali pozor a údaje poslali zlej osobe. „Lebo aktuálne si tí ľudia nevedia uplatniť civilnoprávny nárok, keďže nepoznajú tú osobu, ktorá ich poškodila.“