Slovenská kultúra kvôli koronavírusu umiera. Štát diskriminuje, tvrdia pracovníci v umeleckom sektore

Pripravované epidemiologické opatrenia považujú ľudia pracujúci v oblasti kultúry za diskriminačné. Východisko k vyriešeniu existenčných problémov, ktorým v dôsledku koronakrízy čelia, neprináša podľa nich ani avizovaná 11-miliónová finančná injekcia pre nezávislú kultúru. V spoločnom vyhlásení to zdôraznili zástupcovia asociácií a združení nezriaďovanej kultúry na Slovensku.

Signatári, zastupujúci rôzne profesie zabezpečujúce kultúrne podujatia, upozornili, že od vypuknutia pandémie nového koronavírusu je kultúra a jej inštitúcie a aktéri najviac postihnutým odvetvím hospodárstva. Pomoc štátu necítia ani napriek ochote rešpektovať opatrenia a nájsť kompromisné riešenie, ktoré by pri sprísnených epidemiologických podmienkach zohľadnili špecifickosť ich práce.

“Negatívna kampaň a varovania kompetentných zástupcov štátnych úradov prostredníctvom médií, ako aj obmedzenia v počte účastníkov spôsobili prepad našej činnosti o viac ako dve tretiny napriek tomu, že sme sa snažili a snažíme dodržiavať všetky nariadené opatrenia,“ uviedli v spoločnom vyhlásení Hudobná únia Slovenska, Asociácia hudobných klubov Slovenska, Združenie promotérov a festivalov Slovenska, Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska a Akadémia divadelných tvorcov.

Štát likviduje kultúru

Prístup štátu k profesiám a činovníkom, ktorí zabezpečujú kultúrne podujatia, považujú za likvidačný. “Strata týchto profesií, ako aj úbytok priestorov pre nezávislú kultúru v regiónoch sa v budúcnosti bude len ťažko nahrádzať a spôsobí tak devastáciu už aj tak poddimenzovanej kultúry na Slovensku,“ zdôraznili.

Pomoc vo výške takmer 11 miliónov eur, o ktorej počas víkendu informovala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO), nepovažujú za riešenie. Benefit podľa nich prinesie len malej časti tých, ktorí to potrebujú.

„Ministerstvo kultúry nás ako nezriaďovanú neštátnu kultúrnu obec nechalo už päť mesiacov napospas situácii napriek viacerým stretnutiam a urgenciám,“ vyhlásili združenia pôsobiace v umeleckej sfére. Pripomínajú zároveň, že bez systémovej pomoci, ktorá pomôže postupne naštartovať kultúru, môže táto oblasť utrpieť zásadné škody. Tie budú v konečnom dôsledku pre spoločnosť drahšie ako rýchla systémová pomoc v súčasnosti.

Hromadné podujatia bezpečnejšie než bohoslužby

Svoje osobné vyjadrenie k téme nepodporovania kultúrneho sektoru vo svojom príspevku pre Denník N poskytol aj Michal Berezňák, šéf festivalu Sharpe a organizátor kultúrnych podujatí. V ňom apeluje „na všetky orgány, ktoré rozhodujú o pandemických opatreniach na Slovensku alebo toto rozhodovanie ovplyvňujú“, aby situáciu riešili s vnemom ku kultúre a všetkým, ktorí v tejto oblasti pracujú.

Ako podotkol, vláda a orgány pri riešení epidemiologických opatrení na celý sektor kultúry myslia len okrajovo. Navyše, Berezňák tiež uviedol, že reštrikcie, ktoré od septembra budú platiť, sa týkajú len hromadných podujatí a nie tých, na ktorých sa v súčasnosti koronavírus najviac prenáša.

„Na Slovensku je podľa dostupných informácií väčšina prípadov COVID-19 dovezená zo zahraničia, často aj zo „zelených“ krajín. Spomínajú sa prenosy na súkromných oslavách a svadbách či šírenie ochorenia v podnikoch,“ uvádza Berezňák. Aj napriek tomu sa plánované septembrové reštrikcie nebudú „týkať bohoslužieb, ktoré vo veľkej miere navštevujú najrizikovejšie skupiny obyvateľstva, a práve svadieb a rodinných osláv“. Hromadné kultúrne podujatia sú pritom často organizované s apelom na čo najvyššiu bezpečnosť návštevníkov.

Dáva vláda ruky od riešení otázky kultúry preč?

Sám šéf festivalu Sharpe sa pritom niekoľko mesiacov zúčastňoval stretnutí na úrade vlády so zástupcami ministerstva kultúry aj ministerstva zdravotníctva, kde sa snažili situáciu rozumne vyriešiť. Dlho to vyzeralo tak, že sa podarí spoločne nastaviť pravidlá, ktoré by umožnili organizáciu kultúrnych podujatí aspoň v nejakej, no hlavne bezpečnej a pre všetky strany výhodnej forme. Dnes je však všetko celkom inak a vláda kultúre neustále hádže polená pod nohy.

„Niekedy mám pocit, že tu vládne presvedčenie, že pri kultúre nejde o segment, ktorý zamestnáva desaťtisíce ľádí, ale len o zábavu pre tých, čo na to majú čas a peniaze,“ hovorí v apele na orgány a konštatuje aj smutnú pravdu – ak sa zákazy neuvoľnia alebo sa nebudú riešiť s kompetentnými, jeseň bude na živú kultúru mimoriadne chudobná.

Reštrikcie platné od septembra obmedzia podujatia

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) i hlavný hygienik SR Ján Mikas avizovali vo štvrtok (13. 8.) sprísnenie opatrení, ktoré sa týkajú aj hromadných podujatí. Od 1. septembra do 1. októbra plánujú zákaz organizácie hromadných podujatí nad 1000 účastníkov v exteriéri a nad 500 pri podujatí vo vnútri.

Ministerka kultúry v sobotu (15. 8.) informovala, že s Ministerstvom financií (MF) SR vyrokovala 10,7 milióna eur pre nezávislú kultúru. Má ísť o mimoriadnu pomoc pre tých, ktorí prepadli “cez sito” doterajšej pomoci štátu. Pomoc prerozdelia prostredníctvom štipendií a podpory konkrétnych projektov verejnoprávne umelecké fondy. Detaily majú zverejniť v septembri.

Tlačová správa, Denník N