Slovenky sa podelili o to, aký najhorší darček si našli pod stromčekom. Poriadne si to u nich zavarili nielen manželia 

Magické čaro Vianoc a radosť zo sviatkov v priebehu niekoľkých sekúnd vystrieda sklamanie alebo dokonca hnev. Takúto silu majú niektoré darčeky, s ktorými človek neráta ani len vo sne. Vedeli by o tom rozprávať mnohé ženy, ktoré naštvali ich najbližší.

Vianočné darčeky majú ľudí potešiť a vykúzliť im úsmev na tvári. Hoci u mnohých to tak je, stáva sa čoraz častejšie, že rodina jednoducho neodhadne vkus toho druhého, alebo vyberie niečo, čo by potešilo ich samotných. S dobrou vierou a svedomím mu tak do vianočného baliaceho papiera zabalia vec, ktorá dotyčného prekvapí až šokuje.

Takéto pocity mali mnohé Slovenky, ktoré sa zdôverili v diskusii, čo si našli pod vianočným stromčekom. Neskrývali pritom svoje emócie a bez akýchkoľvek tajností vyšli s pravdou von, nad ktorými darčekmi sa schuti zasmiali, no taktiež spomenuli tie, ktoré v nich vyvolali pohoršenie.

Pohoršené a znechutené ženy

Čo sa týka najhorších darčekov, bohužiaľ, dominovali tie, ktoré ženy naštvali a pokazili im náladu. „Mňa urážajú darčeky, ktoré sú už použité. Napríklad, kniha aj s venovaním, ale pre niekoho úplne iného, stará kuchárska kniha, čo sa dlhé roky váľala zabudnutá na poličke… Darček by mal byť nový, nepoškodený…“ napísala jedna žena zrejme na základe vlastnej skúsenosti.

Neraz takýto darček vyvolal slzy v očiach, no o to horšie, ak má takéto emócie dieťa. „Tento rok rodinnú lyžovačku s vypršaným termínom. Takže, dcéra najprv pišťala od radosti a potom skoro plakala,“ odpovedala iná žena na otázku, aký najhorší vianočný darček dostali Slovenky.

Aby toho nebolo málo, do plaču zrejme bolo aj ďalšej Slovenke, ktorá bola priam šokovaná tým, čo si pre ňu pripravil manžel. „Ja som dostala krásny darček. Naozaj, taký hádam nedostal nikto. Dostala som rozvodové papiere od nášho právnika pod stromček. Čo poviete, krásny darček, však???“ znel komentár.

Našiel sa však aj taký darček, ktorý vyvolal doslova znechutenie. „Od svokry som dostala starú deravú záclonu, ktorú našla pri upratovaní a bolo jej ľúto ju vyhodiť. Bola vyžratá od molí, natrhnutá na niekoľkých miestach, no hrôza. Letela rovno do koša,“ napísala šokovaná Slovenka.

Keď hnev nahradí smiech