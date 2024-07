Slovenka zažila rozchod ako z hororu: Bývalý ju prenasledoval, chcel jej pichnúť nožík do krku. Nakoniec skončil v putách

Polícia v Handlovej zadržala 29-ročného muža, ktorý sa nechcel zmieriť s tým, že sa s ním priateľka rozišla. Po rozchode takmer každý deň chodil okolo bydliska poškodenej, vykrikoval na ňu vulgárne nadávky a viackrát jej povedal, že keď bude spať, pichne jej nožík do krku.

Dobýjal sa jej do domu

Ako ďalej informovala hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Katarína Kuzmová, poškodená pre stupňovanie páchateľovho správania požiadala políciu o pomoc. Policajti v Handlovej muža obvinili z prečinu nebezpečného prenasledovania a podali podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil.

Katarína Kuzmová doplnila, že na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo dostatočne preukázané, že po rozchode takmer každý deň chodil muž okolo bydliska poškodenej, v ranných i nočných hodinách, vykrikoval na ňu vulgárne nadávky, osočoval ju.

„Dokonca jej mal viackrát povedať, že keď bude spať, pichne jej nožík do krku. Z dôvodu, že sa správanie 29-ročného páchateľa stupňovalo, a to tak, že sa už mal aj dobýjať do vnútra bytového domu a vyhrážať sa poškodenej zabitím, požiadala políciu o pomoc,“ uviedla Kuzmová.

Vykonaným vyšetrovaním bol dostatočne odôvodnený záver, že páchateľ ženu dlhodobo prenasledoval takým spôsobom, ktorým u nej vzbudil dôvodnú obavu o jej život a zdravie. „Vyhľadával jej osobnú blízkosť, kontaktoval ju proti jej vôli a tak ju obmedzoval v obvyklom spôsobe života, čím aj zhoršil kvalitu jej života,“ dodala Katarína Kuzmová.