Slováci platia za expresné vydanie pasov rekordné sumy: Rezort ich nestíha vydávať, čakacie lehoty sa predlžujú

Počet žiadostí o zrýchlené alebo expresné vydanie cestovných pasov v máji tohto roku vzrástol na 17 594, čo je viac ako dvojnásobok oproti aprílu, keď ich bolo 8 071. Uviedol to opozičný poslanec Ján Hargaš (PS). Ako ďalej uviedol, za celou vecou vidí obavu občanov, že inak sa k pasom pred dovolenkou nedostanú načas. Pripomenul pritom meškanie pri vydávaní pasov v štandardnom režime.

Podla Hargaša prudko narástli najmä žiadosti o zrýchlené vydanie pasu do 10 dní. Kým v januári ich bolo 2 823, v máji už 11 175. „Zrýchlené vydanie pasu do desiatich dní stojí 100 eur, expresné – do dvoch dní 150 eur,“ zdôraznil poslanec s tým, že v máji zaplatili občania za expresné a zrýchlené vybavenie pasov dokopy viac ako dva milióny eur. „Ľudia tak musia platiť viac, lebo štát nie je schopný načas poskytnúť ani základné služby,“ dodal Hargaš.

Lehoty nestíhajú dodržiavať

„Vláda tento problém sama spôsobila, keď zásadne navýšila poplatky za vydávanie dokladov. Nepredvídali, že ľudia budú chcieť využiť nižšie sadzby a nepripravili sa na to. Dnes absolútne nezvládajú nápor žiadostí a v omeškaní je k 21. júnu až 14 549 pasov,“ poznamenal na utorkovej tlačovej konferencii.

Ministerstvo tvrdí, že počet žiadostí o pasy sa postupne vracia do normálu. „Napriek tomu stále nie sme v situácii, aby sme všetky pasy vydávali v štandardnej lehote,“ uviedlo. Poukázalo na to, že pasy personalizuje na Slovensku len jediné pracovisko. „Snahou súčasného vedenia je preto vytvoriť nové personalizačné centrum, aby bol plne pokrytý dopyt občanov po nových dokladoch,“ dodalo.

Ministerstvo vnútra ešte v júni v súvislosti s meškaním vydávania pasov Hargašovi odporučilo, aby sa pýtal svojich kolegov z opozície – Romana Mikulca (hnutie Slovensko) a Ľudovíta Ódora, „prečo svojím amatérskym (ne)konaním spôsobili tieto problémy, ktoré súčasné vedenie rezortu vnútra rieši už od nástupu“. Súčasnú situáciu totiž podľa rezortu primárne spôsobilo bývalé vedenie ministerstva vnútra pod vedením Romana Mikulca a Ľudovíta Ódora, ktorí nezakontrahovali dodanie nových strojov na výrobu pasov a rovnako nezabezpečili dostatok čistopisov. „Počet žiadostí o pasy sa však postupne vracia do normálu, napriek tomu stále nie sme v situácii, aby sme všetky pasy vydávali v štandardnej lehote,“ uviedlo ministerstvo.