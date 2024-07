Slovák Denis, ktorý doteraz ležal v čínskej nemocnici, je konečne doma. Priviezol ho vládny špeciál

Slovenského študenta Denisa, ktorý bol s poraneniami hlavy dlhé týždne hospitalizovaný v Číne, dnes priviezol domov vládny špeciál, informuje bratislavské letisko na svojom facebooku.

Hospitalizujú ho v Trnave

„Vládny špeciál Airbus A319 dnes o 6.30 h dopravil z Číny domov na Slovensko 26-ročného Denisa z okolia Piešťan, ktorý počas štúdia v Hongkongu utrpel vážne zranenia, po ktorých dlho ležal v čínskej nemocnici,“ dodalo letisko. Jeho ďalšia cesta následne viedla do Trnavy, píše portál TVNoviny, kde ho hospitalizovali na internom oddelení. Jeho stav sa však každým dňom zlepšuje.

26-ročný Denis študoval v Hongkongu. V závere štúdia išiel na výlet do Číny, počas ktorého sa zranil na eskalátoroch a dezorientovaný mal naraziť hlavou do idúceho autobusu. Muž má síce uzavreté zdravotné poistenie, no len v Hongkongu, pre Čínu neplatí. Jeho hospitalizácia a veci s ňou súvisiace boli pre jeho rodinu finančne náročné. Ďalšou pacientkou, ktorá bude 1. augusta prevezená vládnym špeciálom, je Alexandra. Tá sa nachádza v USA, po havárii upadla do kómy, letecky bola transportovaná do nemocnice vo Filadelfii a vo februári ju previezli do rehabilitačného centra.