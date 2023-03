Slováci sa musia mať na pozore: Agresívne ázijské sršne už ohrozujú aj nás, uštipnutie môže človeka zabiť

Po tom, čo sa v minulých rokoch objavili agresívne vražedné ázijské sršne v Spojených štátoch amerických, sa tento druh začal vo veľkom množiť už aj v Európe. Hrozbu predstavuje najmä pre včely, ktoré sa nevedia brániť. Človek môže po uštipnutí umrieť.

Aj keď sa smrteľný ázijský sršeň ešte na Slovensku oficiálne neobjavil, v niektorých Európskych krajinách už áno. Ako informuje web Resfresher s odvolaním sa na regionálne noviny MY Novohrad, včelári aj ochranári spozorneli a bijú na poplach. Tvrdia, že pre Slovensko môže tento druh sršňa predstavovať reálnu hrozbu.

Ázijské sršne sú pre slovenské včely veľkou hrozbou

„Sršeň ázijský predstavuje hrozbu pre opeľovače a včelárov, pretože včely napáda a živí sa nimi, ako aj ostatným hmyzom, menším od neho,“ cituje MY Novohrad portál Štátnej ochrany prírody SR.

Ako ďalej ŠOP SR uviedla, ázijský sršeň napáda priamo samotné včelstvá a má tendenciu včelíny aj obsadzovať. Tunajšie včely sa tak proti nemu nevedia nijako ochrániť. Jedna robotnica sršňa ázijského môže denne skonzumovať až 50 včiel.

V USA sa v minulosti tento druh objavil a v krajine dokonca aj usídlil, pričom zničil niekoľko včelstiev. Bojujú proti nemu aj vypaľovaním úľov s nakladenými vajíčkami.

Veľmi ľahko sa dá spoznať

Ázijský sršeň, teda sršeň mandarínsky, je dlhý aj 5 centimetrov a v prírode ťažko prehliadnuteľný, keďže má charakteristickú oranžovú hlavu a pruhované telo.

Má dlhé žihadlo, ktorým dokáže veľmi ľahko prepichnúť aj hrubé oblečenie. Bodnutie je bolestivé, no v prípade, ak nenastane alergická reakcia, pri jednom uštipnutí nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Opuch by mal ustúpiť do niekoľkých dní.

Obzvlášť na pozore by sa ale mali mať ľudia, ktorí sú na bodnutie hmyzom alergickí. Takým totiž môže hroziť až smrť. Dôležité je tento hmyz nijak nevyrušiť, len vtedy sa totiž správa agresívne a útočí – podobne ako tunajšie sršne a osy, ktoré sa na Slovensku bežne vyskytujú.

Jeho výskyt treba nahlásiť úradom

Ázijské sršne sú pomerne rozšíreným druhom, nie však v Európe. Doma v Ázii sa zvyčajne vyskytujú v horskom prostredí.

Slovenskí včelári vyzývajú verejnosť, aby v prípade, že tento druh sršňa spozorujú vo voľnej prírode kdekoľvek na Slovensku, nahlásili jeho výskyt na webovej stránke Štátnej ochrany životného prostredia Slovenskej republiky. Urobiť tak môžu na tomto odkaze.