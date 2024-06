Slováci môžu byť vystavení zdravotným rizikám viac, ako iné štáty. Dôvodom je Kotlárovo odmietnutie nových postupov od WHO

Tvrdí to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorá zároveň vyjadruje ľútosť nad tým, že Ministerstvo zdravotníctva SR a vláda SR nepristúpili k signatárom týchto predpisov.

AOPP považuje tieto predpisy za kľúčový nástroj pre lepšie zvládanie budúcich pandémií, ako bol COVID-19. „Našimi členmi sú hlavne chronickí pacienti so závažnými ochoreniami, pre ktorých každá epidémia môže predstavovať ohrozenie ich života,“ upozorňuje AOPP vo svojom stanovisku.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) začala prácu na aktualizácii IHR a na texte tzv. Pandemickej zmluvy v roku 2021, pričom sa na tomto procese podieľali všetky členské štáty WHO vrátane Slovenska. Donedávna neboli zo strany Slovenska vydané žiadne zásadné námietky voči týmto materiálom. AOPP apeluje na ministerstvo zdravotníctva a vládu Slovenskej republiky, aby prehodnotili svoj postoj a pridali sa k zvyšným členským štátom WHO, ktoré usilujú o maximálnu ochranu zdravia a bezpečnosti svojich občanov.

Ostrú kritiku voči novelizovaným IHR vyjadril minulý týždeň poslanec Národnej rady SR a splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár. Kotlár upozornil na zásadné nedostatky týchto predpisov, ktoré podľa neho ohrozujú suverenitu členských štátov a nerešpektujú ľudské práva a základné slobody. Slovenská opozícia v utorok ostro odmieta izoláciu Slovenska od IHR.

Podľa opozície Peter Kotlár nemal mandát na takéto rozhodnutie, a preto žiadajú o zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru na objasnenie situácie a zmenu rozhodnutia ministerkou Zuzanou Dolinkovou. Ministerka je znepokojená diskusiami okolo tohto rozhodnutia, a preto plánuje posilniť a rozšíriť súčasnú vládou schválenú medzirezortnú pracovnú skupinu o odborníkov zo všetkých relevantných oblastí.

Táto skupina bude detailne a odborne vyhodnocovať aktualizované dokumenty pripravené WHO a výsledky bude Dolinková prezentovať na rokovaní vlády. Pozitívne AOPP vníma iniciatívu ministerky zdravotníctva rozšíriť súčasnú pracovnú skupinu pre IHR o ďalších odborníkov s cieľom opätovne vyhodnotiť uvedené dokumenty WHO. Rovnako dôležitý je aj záujem Výboru NR SR pre zdravotníctvo o prerokovanie tejto problematiky na jeho zasadnutí.