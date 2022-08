Slon bol nútený pracovať v extrémnych horúčavách. Svojho ošetrovateľa roztrhol na dve časti

Slon menom Pom Pam bol nútený v extrémnych horúčavách ťahať kláty na kaučukovej plantáži. Zviera to však už nevydržalo. Svojho ošetrovateľa v návale zúrivosti roztrhalo na dva kusy.

V thajskej provincii Phang Nga došlo k tragédii. Ako informuje All That Is Interesting, po tom, čo bol 20-ročný slon menom Pom Pam nútený pracovať v extrémnych horúčavách, roztrhol svojho ošetrovateľa na dve časti. Podľa portálu Newsweek zamestnanci našli slona, ako stojí nad telom 32-ročného Supachaia Wongfaeda. Okrem toho, že ho slon roztrhal, niekoľkokrát ho bodol svojimi klami.

Aby mohla polícia miesto činu obhliadnuť a odviezť Supachaiove pozostatky, museli odborníci slonovi podať lieky na upokojenie. Polícia si myslí, že slon sa „zbláznil“ kvôli neznesiteľným horúčavám a svoju zlosť si vybil práve na Supachaiovi. Teploty v Phang Nga v posledných dňoch dosahovali neustále aj vyše 31 °C.

Pre portál Vice sa však vyjadril odborník Chase LaDue, ktorého doterajšie výskumy ukázali, že slony sa správajú agresívne extrémne zriedkavo. Ak už k agresivite dôjde, zvyčajne nie je spôsobená horúčavami. Pochybuje o tom, že najmä v krajine, ako je Thajsko, by slon zaútočil kvôli tomu, že by mu bolo teplo.

Dodáva, že slony sú mimoriadne inteligentné zvieratá, ktoré dokážu pociťovať aj komplexné emócie. Stav Pom Pama mohlo preto ovplyvniť viacero faktorov. LaDue tiež vysvetľuje, že približne vo veku 20 rokov samce slonov prechádzajú obdobím, kedy je ich telo zaplavené testosterónom. Vtedy sa ich správanie mení na nepredvídateľné a môže vyústiť aj do tragédie, počas ktorej prišiel o život Wongfaed.

Samce slonov občas bývajú agresívne aj vtedy, keď vstupujú do obdobia sexuálnej a sociálnej dospelosti, no vo svojom okolí nemajú iné samce, od ktorých by sa naučili, ako toto obdobie zvládnuť. Na správanie zvieraťa však mohol vplývať aj extrémny stres, vyčerpanie či dehydratácia.

