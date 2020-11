Sledujete slávne seriály dostatočne pozorne? Otestuje sa, či poznáte celé mená týchto známych postáv

Skutočný seriálový fanúšik s ním však rozhodne mať problém nebude. Samozrejme, záleží od toho, ako pozorne ten-ktorý seriál sledujete, respektíve ste sledovali. Vedľajšie postavy sú dôležitou súčasťou nejedného seriálu, no máloktorý divák im dostatočne venuje pozornosť a pozná ich maximálne po mene. Patríte medzi takých divákov aj vy, alebo si pamätáte celé mená dôležitých (no aj tých menej) vedľajších postáv? To si budete môcť otestovať v našom najnovšom kvíze.

Nižšie nájdete 10 známych vedľajších postáv z ešte známejších seriálov. Vašou úlohou je označiť správnu odpoveď so správnym menom a priezviskom vedľajšej postavy, na výber sú vždy 3 možnosti, no len 1 je správna. Zvládnete to na 100 %? S výsledkom sa, samozrejme, nezabudnite pochváliť aj v komentároch.

Pokiaľ sa vám tento kvíz páčil, prípadne vám nesadol a chcete si vykúšať iný, klikajte na našu sekciu kvízov.