Slávna rocková kapela na poslednú chvíľu zrušila účasť na Pohode. Dôvodom sú zdravotné problémy jedného z členov

Pohoda sa koná už po 27-krát, a to od 11. do 13. júla. Krátko pred začiatkom festivalu organizátori oznámili, že jedna z kapiel tento rok nevystúpi. Dôvodom sú zdravotné dôvody jedného z členov.

„Queens of the Stone Age, žiaľ, na Pohode 2024 nevystúpia. Queens of the Stone Age zo zdravotných dôvodov rušia nadchádzajúce koncerty, vrátane Pohody a ostatných európskych festivalov a koncertov,“ vysvetlili organizátori.

Dodali tiež, že veria, že všetci z kapely budú čoskoro v poriadku a na Pohodu sa vrátia v najbližšom možnom termíne. „Snažíme sa o kapelu roky a neprestaneme, kým ich v Trenčíne na letisku neuvidíme. Je nám ľúto, že sa to napokon nepodarí tento rok.“

Účastníkov budú o zmenách v programe informovať v najkratšom možnom čase.

Kapela vo vyjadrení uviedla, že jeden z členov, Josh Homme, sa musí urýchlene vrátiť do USA, aby podstúpil urgentnú operáciu. „Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme pre vás mohli hrať, ale už nie je možné pokračovať,“ odkázali.

Queens of the Stone Age zrušili svoju účasť aj na Colours of Ostrava. Podľa organizátorov sa ale návštevníci nemusia báť. „Náš tím predviedol nemožné a hlavné pódium počas prvého dňa obsadí jedinečný Tom Morello, člen kapely Rage Against the Machine, držiteľ 2 Grammy a jeden z najlepších gitaristov všetkých dôb,“ uviedli.