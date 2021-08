Skvelá správa pre absolventov: Známy reťazec z nich spraví manažérov so zaujímavým platom za pár mesiacov

Najväčším problémom absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku je ich následné uplatnenie na trhu práce. Vďaka niektorým firmám však aj v dnešnej ťažkej dobe môžu mnohí nájsť zamestnanie, o ktorom nesnívali ani naši rodičia.

Súčasná generácia mladých absolventov to s uplatňovaním na trhu práce nemá jednoduché. Pracovných ponúk, ktoré sa aspoň náznakom „obtreli“ o nimi vyštudovaný odbor, je málo a ak sa aj nejaké príležitosti objavia, plat je často neuspokojivý.

Kráľovský plat hneď pri nástupe

Viacero absolventov by takmer okamžite po doštudovaní strednej či vysokej školy rado zakotvilo v stabilnej spoločnosti a na zaujímavej pozícii. Niekoľko ich ponúka aj spoločnosť Lidl, ktorá hľadá nových manažérov predajní z radov absolventov prostredníctvom špeciálneho trainee programu manažéra/manažérky. A neponúka im málo – v hre je totiž len 12 mesiacov zaškoľovania, na konci ktorých sa z kandidátov stávajú manažéri predajne s kráľovským platom a firemným autom k tomu. Nástupný plat sa pritom začína na výške 1 350 eur.

Znie to príliš dobre na to, aby to bola pravda? Rozhodli sme sa spojiť s tromi zamestnancami a zistiť, prečo by ponuku od spoločnosti Lidl mali prijať aj ostatní váhaví študenti.

V našom rozhovore sme vyspovedali 25-ročnú Katarínu a 26-ročného Kristiána, ktorí vyštudovali ekonomické odbory a 24-ročného Jakuba, ktorý vyštudoval učiteľstvo histórie a etickej výchovy. Táto trojica mladých absolventov sa stala tiež tvárou novej kampane, ktorú Lidl na nábor nových účastníkov trainee programu nedávno spustil.

Ako nám prezradili, všetkých troch na ponuke zaujalo najmä to, že sa z nich v krátkom čase stanú manažéri vlastných predajní a najmä v mestách, kde sa práca hľadá skutočne ťažko. Lidl im tak umožnil pracovať v blízkosti domova za plat, aký na obdobných pozíciách neponúka len tak hocijaká spoločnosť. Pozitívneho, čo ich zaujalo na práci pre známy diskont, však bolo viac. Samozrejme, to, že dostali príležitosť, nebrali ako samozrejmosť. Aj oni najskôr museli prejsť výberovým konaním, ktoré pozostávalo z niekoľkých kôl.

Špeciálne kolá pohovorov

„Na začiatku treba, samozrejme, poslať žiadosť, na ktorú vám Lidl zareaguje. Ak spĺňate základnú požiadavku, ktorou je to, že ste čerstvým absolventom strednej alebo vysokej školy, čaká vás prvé kolo pozostávajúce z telefonického rozhovoru. Tu na vás čakajú tradičné otázky kto ste, čo ste, akým prínosom by ste boli pre firmu, čo by ste zmenili na zavedených systémoch práce,“ vysvetľuje výberový proces Kristián.

„Druhé kolo prebehlo s regionálnym manažérom Lidlu, kde sme sa opäť viac rozprávali o mojich schopnostiach a víziách. Tretie kolo bolo už viac praktickejšie a trvalo zhruba 4 hodiny. Konalo sa formou špeciálneho assessment centra, kde som riešil rôzne úlohy od vedenia porád až po zvládanie náporu,“ pokračuje v rozprávaní Kristián. Finálne kolo výberového konania prebehlo s obchodnou riaditeľkou, ktorá tiež na základe dobre kladených otázok preverovala Kristiánove prípadné zvládanie náporu práce a návrhy riešenia situácií bežných dní na predajni.

Katarína naživo absolvovala len štvrté kolo. Hovorí, že síce jej priamy kontakt chýbal, napokon všetko vyšlo a dnes je trainee v spoločnosti Lidl už vyše 7 mesiacov.

Aj keď sa laikovi môže zdať väčší počet pohovorov ako zbytočné plytvanie času, sú veľmi dôležité. Vďaka tomu sa na trainee manažéra či manažérku predajne dostanú skutočne tí najlepší, ktorí zvládnu povinnosti, ktoré sa od nich už ako od manažérov budú vyžadovať. Priestor tak dostanú ich slabé, aj silné stránky, v ktorých sa potom môžu posúvať ďalej.

Na začiatku si skúsia všetko

Tento trainee program je totiž najmä o vzdelávaní. Kandidáti si predtým, ako sa z nich manažéri predajne stanú, musia prejsť všetkou prácou, ktorá sa v predajniach robí. Od predavačov za pokladňou, cez pekárov chrumkavého pečiva až po prácu v sklade prevádzky. Možností, ako sa do Lidl dostať v mladom veku, je však viac.

„Máme rôzne stážové programy určené nielen pre absolventov stredných a vysokých škol, ale ponúkame aj možnosti praxovania pre deviatakov, teda žiakov, ktorí končia základnú školu. V rámci projektu duálneho vzdelávania majú možnosť získať prax v predajni predtým, než nastúpia na strednú školu,“ vysvetlila nám Zuzana Baloghová, vedúca úseku HR Lidl Slovenská republika.

„Existuje aj možnosť stáže na rôznych oddeleniach spoločnosti. Máme aj vlastný predmet Retail Academy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde rôzni vedúci pracovníci z jednotlivých úsekov majú svoje prednášky a vysvetľujú do hĺbky, ako to v Lidli funguje,“ dodáva Baloghová. K dobre platenej práci pre známu značku sa tak dá dostať rôznymi spôsobmi.

Mladí manažéri vs. starší zamestnanci

Čo však možno niektorých zaskočí, je fakt, že absolventi sú od začiatku trénovaní na to, aby viedli predajňu. V už pomerne mladom veku sa tak z nich stávajú manažéri, ktorí po mesiacoch školenia dostanú na starosť nielen vlastnú predajňu, ale aj vlastným tím zamestnancov. Ten tvoria rôzne povahy a aj vekové skupiny ľudí. Na mieste je preto aj otázka, či sa naši traja respondenti nebáli, že sa na nich budú starší kolegovia pozerať ako na „mladé uchá“, ktoré si u starších kolegov rešpekt nevybudujú. Jakub, Katarína aj Kristián sa však zhodli na tom, že aj keď spočiatku mali obavy, prebieha to hladko.

„Všetci začíname od tej najzákladnejšej, ktorou je sedenie za pokladňou. Učíme sa všetku prácu od úplných základov, pričom nás ju učia práve naši kolegovia a súčasní zamestnanci. Ľudia sú všelijakí a aj keď som sa spočiatku bál, ako ma budú vnímať, všetko prebehlo v poriadku. S nikým som nemal problém a verím, že ani so mnou nemal nikto problém,“ priznal Jakub. Treba si len k sebe nájsť tu správnu cestu a všetko bude fungovať. Tento názor zdieľali aj jeho dvaja kolegovia.

„Prvé dva týždne boli pre mňa náročné, ale zvládla som to. Aj keď nastali nejaké nepríjemnosti, vzájomná komunikácia všetko vyriešila a teraz je to pre mňa len úsmevná spomienka,“ dopĺňa Katarína. Tá dokonca každé jedno pracovné zaradenie absolvovala v inej predajni spoločnosti v rámci východného Slovenska. Vďaka tomu ale spoznala množstvo iných ľudí a naučila sa veľa o tom, ako s kolegami či zákazníkmi komunikovať. Veľa jej to povedalo aj o fungovaní jednotlivých predajní.

Nuda v predajni nikdy nehrozí

Predajňa dokáže priniesť mnohé prekvapenia. Lidl je dynamická spoločnosť, v ktorej sa človek nenudí. Vďaka trainee programu sa absolventi pripravia na rôzne situácie, ktoré môžu nastať. A aj toto sú veci, na ktoré vás trainee program dokáže vopred pripraviť.

„Najviac ma prekvapilo, koľko toho práca predavača v predajni obnáša. Nikdy som si to neuvedomila ani ako zákazník. Predavači sú multifunkční ľudia, ktorí robia v predajni všetko. Jasné, máme špecialistov na jednotlivé činnosti, ale každý jeden človek v predajni dokáže kohokoľvek plnohodnotne nahradiť či zastúpiť a to je skvelé,“ vysvetľuje Katarína.

„Mňa osobne prekvapil čas začiatku pracovnej doby,“ hovorí s úsmevom Kristián, ktorý síce nikdy nemal problém so skorým ranným vstávaním, netušil však, že jednotlivé predajne sa na otvorenie pripravujú už od 4:30. „Aj pre známych je prekvapením, že do otvorenia musíme mať všetko vyložené, napečené a čerstvé,“ doplnil Kristián a dodáva, že zvyknúť sa dá na všetko.

„U mňa to zas bol ten fakt, že práca v predajni nie je stereotypná, ako to ľudia zvykli opisovať. Mám pocit, že vedúce obchodov s potravinami vždy len sedeli niekde vzadu v kancelárii a dokopy nič nerobili. V Lidli je to úplne inak. V kancelárii som z celého dňa menej ako 20 % času. Všetko ostatné sa rieši na predajni,“ hovorí Jakub.

Zákazníkov sa báť netreba

Manažér skrátka musí byť pripravený na všetko a jeho práca je aj o riešení rôznych situácií. Najčastejšie sa takéto veci riešia so zákazníkmi. „Ľudia sú všelijakí a sú schopní sa sťažovať pre veľmi zvláštne veci, ktoré nás nikdy neprestanú prekvapovať. Každý jeden problém ale riešime s ústretovosťou a vždy v prospech zákazníka,“ hovorí Katarína. Nie je ale nič, čo by ich mohlo prekvapiť a čo by nevedeli ako vyriešiť.

„Na všetko máme tréningy, všetko si prechádzame, ako má byť a ako máme riešiť. Deje sa to dokonca na týždennej báze,“ prezrádza nám Katarína, ktorá okrem problémov so zákazníkmi musela už ako trainee manažérka predajne riešiť aj výpadok elektrickej energie. „Stalo sa mi to už dvakrát v dvoch rozličných predajniach. Išli sme na záložný zdroj, ale napokon všetko dobre dopadlo,“ dodala.

„Áno, so zákazníkmi máme všelijaké skúsenosti. Mne chcela nedávno jedna zákazníčka vyreklamovať hrozno, ktoré zjedla a údajne sme jej naúčtovali iné,“ pridáva vtipnú príhodu so zákazníkmi Kristián. Aj on však priznáva, že rôzne situácie vyžadujú rôzne riešenia. Na všetko sú ale riadne pripravení vďaka trainee programu a odborníkom, ktorí ich majú na starosti.

Zostane čas aj na koníčky

Mnoho absolventov sa do podobných profesií nehrnie aj preto, že zladenie práce a súkromného života môže byť veľkou výzvou. Ako nám ale trojica začínajúcich manažérov predajní prezradila, na koníčky zostáva času naozaj dosť.

„Je to celé o tom, ako sa nastavíte. Veľa pomáha aj to, že sa pracuje na zmeny,“ hovorí Jakub. Aj Katarína však potvrdila, že zvláda popri práci mnohé koníčky. „Treba sa len tomu prispôsobiť,“ pridáva Kristián.

Voľný čas si všetci traja užívajú najviac ako len vedia, no priznávajú, že aj počas dovolenky nad prácou premýšľajú, pretože sa v nej chcú zlepšovať a najmä chcú svoje pridelené predajne dostať na novú úroveň. „Plánujem ísť na dovolenku do Chorvátska a určite tam navštívim aj nejaké tamojšie Lidl predajne. Zaujíma ma, ako to tam vyzerá a na akej úrovni ich predajne sú,“ vysvetlil Kristián. Podobné plány potvrdili aj jeho dvaja kolegovia, ktorí tiež návštevou predajní v iných krajinách čerpajú inšpiráciu pre tie svoje.

Stať sa manažérom predajne môže byť na prvý pohľad ťažké. So správnym prístupom k práci a so správnymi ľuďmi a tímom po vašom boku sa však aj tá najťažšia činnosť môže stať jednoduchou. Vďaka Lidl trainee programu manažéra predajne sa aj z vás môže stať profík za pomerne krátky čas. Nielen, že sa veľa naučíte, ale najmä získate stabilnú prácu a cenné skúsenosti, ktoré budete môcť využívať do konca života.

Spoločnosť Lidl aktuálne spustila náborovú kampaň, prostredníctvom ktorej chce obsadiť viac ako 30 manažérskych pozícií. Jedna z nich môže byť vaša, stačí sa ozvať.