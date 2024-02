Skrátenie premlčacích lehôt je legitímne právo navrhovateľa, vyjadril sa generálny prokurátor Maroš Žilinka

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta, že by mlčal pri novele Trestného zákona i to, že by sa zúčastnil nejakých tajných stretnutí. Uviedol to počas Hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR. Skonštatoval, že svoje pripomienky tlmočil predsedovi Národnej rady (NR) SR Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD). Do akej miery sa zapracovali v pozmeňujúcich návrhoch podľa vlastných slov nevie, pretože nepozná pozmeňujúce návrhy.

„Nie som ticho, nezúčastňujem sa však marketingových aktivít,“ vyhlásil Žilinka a ohradil sa voči zaťahovaniu Generálnej prokuratúry (GP) SR a prokurátorov do politického boja. Tvrdí, že na odbornej úrovni komunikoval so šéfom parlamentu, listom mu tlmočil svoje pripomienky k novele a následne sa s ním aj stretol za účasti ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD).

Jeho pripomienky sa týkali viacerých častí

Priblížil, že jeho pripomienky sa týkali viacerých častí. A to korupčnej trestnej činnosti a súladu ustanovení s medzinárodnými záväzkami, ďalej garantovania práva na zákonného sudcu v trestných veciach. Reagoval nimi podľa vlastných slov aj na nález Ústavného súdu SR k podmienkam ukladania trestu prepadnutia majetku. Ďalšia časť sa mala týkať príslušnosti súdov pri poškodzovaní finančných záujmov Európskej únie a tiež prehliadky a kontroly pozemkov.

Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) sa v rámci doplňujúcej otázky generálneho prokurátora pýtala aj na názor ku skráteniu premlčacej lehoty i pri znásilneniach. Poslankyňa Mária Kolíková totiž poukázala na to, že po schválení novely sa premlčacia doba skráti z 20 rokov na 10. Žilinka reagoval, že aj zmeny premlčacích lehôt vyjadrujú predstavu navrhovateľa o smerovaní trestnej politiky a je to legitímne právo navrhovateľa tak, ako je legitímne právo opozície zmeny kritizovať a podať pozmeňujúce návrhy. „To nie je kompetencia generálneho prokurátora,“ dodal.